https://arabic.sputniknews.com/20220218/اليونان-تطلب-من-روسيا-استئناف-رحلات-الطيران-العارض-1058806736.html
اليونان تطلب من روسيا استئناف رحلات الطيران العارض
اليونان تطلب من روسيا استئناف رحلات الطيران العارض
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن اليونان عرضت على روسيا استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T12:01+0000
2022-02-18T12:01+0000
2022-02-18T12:01+0000
روسيا
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وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في إفادة عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لجأنا إلى الجانب الروسي باقتراح لتنظيم رحلات طيران مستأجرة".وأكد أن اليونان عازمة على مواصلة التعاون مع روسيا في مجال السياحة.وكانت روسيا قد رفعت من عدد الرحلات الجوية إلى اليونان في 9 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بالإضافة لعدد من الدول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اليونان تطلب من روسيا استئناف رحلات الطيران العارض
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قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن اليونان عرضت على روسيا استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في إفادة عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لجأنا إلى الجانب الروسي باقتراح لتنظيم رحلات طيران مستأجرة".
وأكد أن اليونان عازمة على مواصلة التعاون مع روسيا في مجال السياحة.
وكانت روسيا قد رفعت من عدد الرحلات الجوية
إلى اليونان في 9 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بالإضافة لعدد من الدول.