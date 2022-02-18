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https://arabic.sputniknews.com/20220218/اندلاع-حريق-في-قارب-على-متنه-237-راكبا-قبالة-الساحل-اليوناني-1058785767.html
اندلاع حريق في قارب على متنه 237 راكبا قبالة الساحل اليوناني
اندلاع حريق في قارب على متنه 237 راكبا قبالة الساحل اليوناني
اشتعلت النيران في سفينة سياحية إيطالية على متنها 237 راكبا وأكثر من 50 من أفراد الطاقم قبالة سواحل اليونان في البحر الأيوني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:01+0000
2022-02-18T06:05+0000
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أبحرت السفينة "يوروفيري أولمبيا" بين إيغومينيتسا في اليونان وبرينديزي في إيطاليا. وقع الحادث بالقرب من جزيرة كورفو اليونانية.تم إرسال ثلاثة زوارق دورية وثلاثة قاطرات خفر السواحل إلى السفينة المحترقة. من المتوقع أن يساعدوا في إجلاء الركاب.وغادر جميع الركاب وأفراد الطاقم السفينة، بحسب وكالة أنباء АМНА.بدأ الحريق بعد فترة وجيزة من إبحار السفينة من إيغومينيتسا إلى برينديزي.وقال القبطان إن جميع الركاب بصحة جيدة ويتم نقلهم بواسطة سفن الميناء وخفر السواحل الإيطالي.
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اندلاع حريق في قارب على متنه 237 راكبا قبالة الساحل اليوناني

06:01 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 06:05 GMT 18.02.2022)
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سفينة سياحية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
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اشتعلت النيران في سفينة سياحية إيطالية على متنها 237 راكبا وأكثر من 50 من أفراد الطاقم قبالة سواحل اليونان في البحر الأيوني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس" نقلاً عن سلطات الموانئ.
أبحرت السفينة "يوروفيري أولمبيا" بين إيغومينيتسا في اليونان وبرينديزي في إيطاليا. وقع الحادث بالقرب من جزيرة كورفو اليونانية.
تم إرسال ثلاثة زوارق دورية وثلاثة قاطرات خفر السواحل إلى السفينة المحترقة. من المتوقع أن يساعدوا في إجلاء الركاب.
وغادر جميع الركاب وأفراد الطاقم السفينة، بحسب وكالة أنباء АМНА.
بدأ الحريق بعد فترة وجيزة من إبحار السفينة من إيغومينيتسا إلى برينديزي.
وقال القبطان إن جميع الركاب بصحة جيدة ويتم نقلهم بواسطة سفن الميناء وخفر السواحل الإيطالي.
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