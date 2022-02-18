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https://arabic.sputniknews.com/20220218/بايدن-الأعمال-العسكرية-قبل-لقاء-لافروف--بلينكن-تغلق-الباب-أمام-الدبلوماسية-1058839256.html
بايدن: الأعمال العسكرية تغلق الباب أمام الدبلوماسية... ولن نرسل قوات إلى أوكرانيا
بايدن: الأعمال العسكرية تغلق الباب أمام الدبلوماسية... ولن نرسل قوات إلى أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الأعمال العسكرية قبل لقاء لافروف-بلينكن من شأنها أن تغلق الباب أمام الدبلوماسية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T22:09+0000
2022-02-18T22:44+0000
جو بايدن
توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن
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وتابع بايدن أن أمريكا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لكننا- أي أمريكا- "مستمرة في دعم الشعب الأوكراني، حسب وكالة "رويترز".وأشار بايدن إلى اقتناع بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة، معتبرا أن أي غزو "سيؤدي إلى حرب كارثية".وقال جو بايدن: "أنا على قناعة بأن بوتين اتخذ قرارا بشأن المزيد من الخطوات تجاه أوكرانيا"، وأنه لا يصدق أن الرئيس الروسي يمكن أن يستخدم الأسلحة النووية.وأضاف الرئيس الأمريكي أن روسيا أمام "خيارين إما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وإما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا".وقال بايدن إن أمريكا مستعدة لفرض عقوبات قاسية إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تقول إنها تعتزم غزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مع تأكيد مخاوفها من نشاط الناتو في أوروبا الشرقية.
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جو بايدن, توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن

بايدن: الأعمال العسكرية تغلق الباب أمام الدبلوماسية... ولن نرسل قوات إلى أوكرانيا

22:09 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 22:44 GMT 18.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الأعمال العسكرية قبل لقاء لافروف-بلينكن من شأنها أن تغلق الباب أمام الدبلوماسية.
وتابع بايدن أن أمريكا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لكننا- أي أمريكا- "مستمرة في دعم الشعب الأوكراني، حسب وكالة "رويترز".
وأشار بايدن إلى اقتناع بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة، معتبرا أن أي غزو "سيؤدي إلى حرب كارثية".
وقال جو بايدن: "أنا على قناعة بأن بوتين اتخذ قرارا بشأن المزيد من الخطوات تجاه أوكرانيا"، وأنه لا يصدق أن الرئيس الروسي يمكن أن يستخدم الأسلحة النووية.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن روسيا أمام "خيارين إما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وإما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا".
وقال بايدن إن أمريكا مستعدة لفرض عقوبات قاسية إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تقول إنها تعتزم غزو أوكرانيا أو أي دولة أخرى، مع تأكيد مخاوفها من نشاط الناتو في أوروبا الشرقية.
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