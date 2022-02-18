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براد بيت يقاضي أنجلينا جولي لبيعها معمل نبيذ لهما
براد بيت يقاضي أنجلينا جولي لبيعها معمل نبيذ لهما
اتهم الممثل الأمريكي براد بيت، زوجته السابقة أنجلينا جولي، ببيع مصنع نبيذ مملوك لهما، لرجل أعمال روسي سرا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T07:12+0000
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واتهم بيت زوجته السابقة ببيع مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو مرافال" المملوك لهما بشكل مشترك، سرا، بحسب ما نشره موقع tmz.وبحسب الموقع فإن المشتري هو رجل أعمال روسي من قائمة فوربس، يوري شيفلر. وأشار بيت، في بيان ادعاء، إلى أن جولي لم تطلب موافقته على بيع جزء من الممتلكات وتعمدت إخفاء شروط الصفقة عنه. وبحسب محامي الممثلة، فقد زُعم أنها تحاول بيع نصيبها مقابل مبلغ رمزي. مثل هذه الصفقة من شأنها أن تتحايل على حق بيت في التصرف في الممتلكات والاستفادة منها. ووصف مصدر قريب من الإجراءات بتقييم تصرفات جولي بشكل سلبي. "دائمًا ما تكون تصرفات أنجلينا تجاه براد انتقامية. هذا مثال آخر على كيفية محاولة الشخص التحايل على القواعد والتهرب من التزاماته".
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منوعات, مجتمع

براد بيت يقاضي أنجلينا جولي لبيعها معمل نبيذ لهما

07:12 GMT 18.02.2022
© Sputnik . Aleksei Petrov / الذهاب إلى بنك الصورالممثلة أنجولينا جولي برفقة براد بيت يصلان مهرجان كان السينمائي، فرنسا 21 مايو 2007
الممثلة أنجولينا جولي برفقة براد بيت يصلان مهرجان كان السينمائي، فرنسا 21 مايو 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Aleksei Petrov
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اتهم الممثل الأمريكي براد بيت، زوجته السابقة أنجلينا جولي، ببيع مصنع نبيذ مملوك لهما، لرجل أعمال روسي سرا.
واتهم بيت زوجته السابقة ببيع مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو مرافال" المملوك لهما بشكل مشترك، سرا، بحسب ما نشره موقع tmz.
وبحسب الموقع فإن المشتري هو رجل أعمال روسي من قائمة فوربس، يوري شيفلر. وأشار بيت، في بيان ادعاء، إلى أن جولي لم تطلب موافقته على بيع جزء من الممتلكات وتعمدت إخفاء شروط الصفقة عنه.

نتيجة لذلك "قوض شيفلر قدرته على إدارة المعمل، واتهم بيت في السابق جولي بالتآمر و"عرقلة منهجية" لمحاولة بيع نصف ممتلكاتهم المشتركة.

وبحسب محامي الممثلة، فقد زُعم أنها تحاول بيع نصيبها مقابل مبلغ رمزي. مثل هذه الصفقة من شأنها أن تتحايل على حق بيت في التصرف في الممتلكات والاستفادة منها.
ووصف مصدر قريب من الإجراءات بتقييم تصرفات جولي بشكل سلبي. "دائمًا ما تكون تصرفات أنجلينا تجاه براد انتقامية. هذا مثال آخر على كيفية محاولة الشخص التحايل على القواعد والتهرب من التزاماته".
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