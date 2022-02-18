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https://arabic.sputniknews.com/20220218/بمبادرة-من-واشنطن-وزير-الدفاع-الروسي-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأمريكي-1058790063.html
بمبادرة من واشنطن... وزير الدفاع الروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي
بمبادرة من واشنطن... وزير الدفاع الروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي اليوم الجمعة، بمبادرة من واشنطن. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T08:16+0000
2022-02-18T08:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. وصرحت الوزراة للصحفيين: "في 18 فبراير 2022 ، ستجري محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، المحادثة تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي".هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، مغادرة المزيد من القوات من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر في المنطقة.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
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بمبادرة من واشنطن... وزير الدفاع الروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي

08:16 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 08:17 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، روسيا 11 مايو 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، روسيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي اليوم الجمعة، بمبادرة من واشنطن.
موسكو - سبوتنيك. وصرحت الوزراة للصحفيين: "في 18 فبراير 2022 ، ستجري محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، المحادثة تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي".
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، مغادرة المزيد من القوات من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر في المنطقة.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
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