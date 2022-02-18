https://arabic.sputniknews.com/20220218/بوتين-يدعو-كييف-للتفاوض-مع-دونباس-1058821735.html

بوتين يدعو كييف للتفاوض مع دونباس

بوتين يدعو كييف للتفاوض مع دونباس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحاجة إلى إجراء مفاوضات بين كييف وممثلي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك (المعلنة من جانب واحد). 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T15:15+0000

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روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

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وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن كل ما تحتاج كييف فعله هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية والاتفاق على تدابير لإنهاء الصراع.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه توصل مع نظيره البيلاروسي إلى استنتاج مفاده أن مفتاح استعادة السلم الأهلي في أوكرانيا وإزالة التوتر في جميع أنحاء البلاد هو تنفيذ اتفاقيات مينسك. وشدد على أنه "كلما حدث ذلك مبكرًا، كان ذلك أفضل".كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه في الوقت الحالي يمكن للمرء أن يلاحظ تفاقم الوضع في دونباس، بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن حقوق الإنسان تُنتهك على نطاق واسع ومنهجي في أوكرانيا وأن التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية ثابت على المستوى التشريعي.في غضون ذلك، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إنه تم إجلاء سكان من الجمهورية إلى منطقة روستوف في روسيا بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.وقال بوشلين في مقطع فيديو جاء فيه: "ابتداءً من اليوم 18 فبراير، تم تنظيم عملية مركزية للإجلاء الجماعي للسكان إلى روسيا. أولاً وقبل كل شيء، يخضع النساء والأطفال وكبار السن للإجلاء".وأضاف أنه "بالاتفاق مع روسيا الاتحادية، أصبحت أماكن إيواء المواطنين جاهزة في منطقة روستوف، وسيتم تزويد من تم إجلاؤهم بكل ما هو ضروري".وكان بوشلين قد صرح، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس.وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تلغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.

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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا