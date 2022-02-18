https://arabic.sputniknews.com/20220218/بوتين-يوجه-بتهيئة-الظروف-لإيواء-لاجئي-دونباس-وصرف-مبالغ-مالية-لكل-واحد-منهم-1058824644.html

بوتين يوجه بتهيئة الظروف لإيواء لاجئي دونباس وصرف مبلغ مالي لكل واحد منهم

بوتين يوجه بتهيئة الظروف لإيواء لاجئي دونباس وصرف مبلغ مالي لكل واحد منهم

وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T16:18+0000

2022-02-18T16:18+0000

2022-02-18T16:34+0000

العالم

روسيا

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كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك إلى روستوف في روسيا.وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.وصرح روسلان ياكوبوف، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "سبوتنيك"، بأن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.وصرح ممثل جمهورية لوغانسك في المجموعة السياسية الفرعية، روديون ميروشنيك، لـ سبوتنيك، بأنه من خلال قصف أراضي جمهوريتي دونباس بالأسلحة الثقيلة، تنتهك كييف عن قصد، إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، الموقعة في صيف عام 2020.صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع، معربةً عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/البدء-بإجلاء-السكان-في-دونيتسك-1058823739.html

https://arabic.sputniknews.com/20220218/وقوع-انفجار-على-بعد-عشرات-الأمتار-من-مبنى-حكومة-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1058824416.html

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