https://arabic.sputniknews.com/20220218/تحديد-19-فبراير-موعدا-للاجتماع-الاستثنائي-لمجموعة-الاتصال-الثلاثية-بشأن-دونباس-1058834326.html
تحديد 19 فبراير موعدا للاجتماع الاستثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية بشأن دونباس
تحديد 19 فبراير موعدا للاجتماع الاستثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية بشأن دونباس
قال الممثل الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى المجموعة إن الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية سيعقد في دونباس صباح يوم 19 فبراير 18.02.2022, سبوتنيك عربي
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تحديد 19 فبراير موعدا للاجتماع الاستثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية بشأن دونباس
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قال الممثل الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى المجموعة إن الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية سيعقد في دونباس صباح يوم 19 فبراير