https://arabic.sputniknews.com/20220218/تحذير-لبعض-السيدات-أضرار-خطيرة-للتونة-تهدد-صحتهن-1058825075.html
تحذير لبعض السيدات... أضرار خطيرة للتونة تهدد صحتهن
تحذير لبعض السيدات... أضرار خطيرة للتونة تهدد صحتهن
حذر خبراء تغذية بعض السيدات من تناول التونة، رغم احتوائها على العديد من الفوائد الصحية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T16:24+0000
2022-02-18T16:24+0000
2022-02-18T16:24+0000
الصحة
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وأفاد تقرير نشره موقع "هن"، بأنه على الرغم من أن التونة تعد من الأكلات السريعة المنزلية، التي تحتوي على فوائد عديدة، إلا أنها تحتوي على أضرار تسبب مشاكل صحية على المدى البعيد.وقال التقرير إن بعض أنواع التونة والسلمون تحتوي على مادة الزئبق السامة، وخصوصا أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العميقة.وأضاف أن هناك أسماك مثل الباكور والسلور، تعد من الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، الذي يسبب زيادة فرص التعرض للتسمم عند الإفراط في تناوله.وأكد التقرير أن السيدات يجب عليهن الحذر، والابتعاد تماما عن تناول التونة، خلال فترات الحمل والرضاعة، لأن الزئبق الموجود بها يسبب أضرارا خطيرة تهدد صحة الأم والجنين.
https://arabic.sputniknews.com/20210708/4-آثار-جانبية-خطيرة-وسرية-لوجبة-التونة-المعلبة--1049512686.html
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الصحة
تحذير لبعض السيدات... أضرار خطيرة للتونة تهدد صحتهن
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حذر خبراء تغذية بعض السيدات من تناول التونة، رغم احتوائها على العديد من الفوائد الصحية.
وأفاد تقرير نشره موقع "هن"، بأنه على الرغم من أن التونة تعد من الأكلات السريعة المنزلية، التي تحتوي على فوائد عديدة، إلا أنها تحتوي على أضرار تسبب مشاكل صحية على المدى البعيد.
وقال التقرير إن بعض أنواع التونة والسلمون
تحتوي على مادة الزئبق السامة، وخصوصا أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العميقة.
وأضاف أن هناك أسماك مثل الباكور والسلور، تعد من الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، الذي يسبب زيادة فرص التعرض للتسمم عند الإفراط في تناوله.
وأكد التقرير أن السيدات يجب عليهن الحذر، والابتعاد تماما عن تناول التونة، خلال فترات الحمل والرضاعة، لأن الزئبق الموجود بها يسبب أضرارا خطيرة تهدد صحة الأم والجنين.