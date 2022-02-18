https://arabic.sputniknews.com/20220218/تراجع-إصابات-كورونا-في-الجزائر-1058786862.html
تراجع إصابات كورونا في الجزائر
تراجع إصابات كورونا في الجزائر
أكدت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الخميس، تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:51+0000
2022-02-18T06:51+0000
2022-02-18T06:51+0000
فيروس كورونا
الجزائر
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ونقلت صحيفة النهار، مساء أمس الخميس، عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، خلال يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 264816 إصابة، وعدد القتلى إلى 6769.وأشارت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر إلى أنه تماثل للشفاء 323 مريضا خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 176027، لافتة إلى تواجد 19 مريضا بمصلحة العناية المركزة.وأوضحت اللجنة نفسها أن البلاد سجلت الخميس 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بيوم الأربعاء حيث سجلت 424 إصابة جديدة، وهو ما يشير إلى تراجع عدد الإصابات في الجزائر.ودعت وزارة الصحة في البلاد المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة، بهدف الحفاظ على صحة الكبار في السن، وتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، مناشدة تلقي تلقيح كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/مسؤول-جزائري-الحديث-عن-القضاء-على-أوميكرون--سابق-لأوانه-1058492513.html
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فيروس كورونا, الجزائر, العالم العربي
تراجع إصابات كورونا في الجزائر
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أكدت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الخميس، تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.
ونقلت صحيفة النهار
، مساء أمس الخميس، عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، خلال يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 264816 إصابة، وعدد القتلى إلى 6769.
وأشارت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر
إلى أنه تماثل للشفاء 323 مريضا خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 176027، لافتة إلى تواجد 19 مريضا بمصلحة العناية المركزة.
وأوضحت اللجنة نفسها أن البلاد سجلت الخميس 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بيوم الأربعاء حيث سجلت 424 إصابة جديدة، وهو ما يشير إلى تراجع عدد الإصابات في الجزائر
.
ودعت وزارة الصحة في البلاد المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة، بهدف الحفاظ على صحة الكبار في السن، وتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، مناشدة تلقي تلقيح كورونا.