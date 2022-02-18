https://arabic.sputniknews.com/20220218/ترامب-يعلن-عن-إطلاق-شبكته-الاجتماعية-الجديدة-1058795952.html
ترامب يعلن عن إطلاق شبكته الاجتماعية الجديدة
ترامب يعلن عن إطلاق شبكته الاجتماعية الجديدة
نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرسالة الأولى بشبكته الاجتماعية الخاصة: Truth Social. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:37+0000
2022-02-18T10:37+0000
2022-02-18T10:37+0000
العالم
دونالد ترامب
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وكتب ترامب في رسالة شاركها ابنه دونالد ترامب جونيور على "تويتر" بعنوان "حان وقت الحقيقة": "استعد! سيجتمع رئيسك الحبيب معك قريبًا". وكان ترامب قد أعلن في أكتوبر 2021، الذي أغلقت معظم شبكات التواصل الاجتماعي حساباته بعد أحداث 6 يناير 2021، عن إنشاء شبكته الاجتماعية الخاصة، Truth Social ("الشبكة الاجتماعية للحقيقة"). ووفقًا لصحيفة New York Post ، من المتوقع أن يتم إطلاق الشبكة الاجتماعية الجديدة رسميًا في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, دونالد ترامب
ترامب يعلن عن إطلاق شبكته الاجتماعية الجديدة
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نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرسالة الأولى بشبكته الاجتماعية الخاصة: Truth Social.
وكتب ترامب في رسالة شاركها ابنه دونالد ترامب جونيور على "تويتر" بعنوان "حان وقت الحقيقة": "استعد! سيجتمع رئيسك الحبيب معك قريبًا".
وكان ترامب قد أعلن في أكتوبر 2021، الذي أغلقت معظم
شبكات التواصل الاجتماعي حساباته بعد أحداث 6 يناير 2021، عن إنشاء شبكته الاجتماعية الخاصة، Truth Social ("الشبكة الاجتماعية للحقيقة").
ووفقًا لصحيفة New York Post ، من المتوقع أن يتم إطلاق الشبكة الاجتماعية الجديدة رسميًا في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.