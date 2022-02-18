https://arabic.sputniknews.com/20220218/تغريم-إعلامية-كويتية-1600-دولار-لوصفها-أحمد-بدير-بـالأقرع-1058827420.html
تغريم إعلامية كويتية 1600 دولار لوصفها أحمد بدير بـ"الأقرع"
تغريم إعلامية كويتية 1600 دولار لوصفها أحمد بدير بـ"الأقرع"
أصدر القضاء الكويتي حكما بتوقيع غرامة مالية على الإعلامية الكويتية، مي العيدان، في قضية تنمرها على الفنان المصري، أحمد بدير. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T17:01+0000
2022-02-18T17:01+0000
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وقضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت بتغريم العيدان 1600 دولار أمريكي، كما أصدرت حكما سابقا ببراءتها في القضية.من ناحيته، أعرب أحمد بدير، في منشور له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن شكره للقضاء الكويتي.وقال: "شكرا للقضاء الكويتي الشامخ، شكرا للأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي من مصر، وشكرا للأستاذ حسين العصفور المحامي من الكويت".كما كتبت سارة ابنة الفنان المصري، عبر "فيسبوك": "الحمد لله... كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي. شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمّر، وعدم الوقوف سلبا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع".وتعود وقائع قضية تنمر مي العيدان على أحمد بدير قبل عامين، بعد أن نشرت صورة له وابنته سارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".وأثار التعليق غضب سارة أحمد بدير، وردت على هجوم مي العيدان بالتأكيد لها أن والدها نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ولا أحد سيسمح لها أن تتحدث عنه نصف كلمة، وأنه علمها رفض التنمر بجميع أشكاله.وأقام أحمد بدير دعوى قضائية ضد مي العيدان، وأكد في تصريحات له بأنه "لا مجال عن التراجع عن مقاضاة مي العيدان بأي حال من الأحوال، وحكم القضاء سيكون مرضيا لي أيا كان".
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم, مجتمع
تغريم إعلامية كويتية 1600 دولار لوصفها أحمد بدير بـ"الأقرع"
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أصدر القضاء الكويتي حكما بتوقيع غرامة مالية على الإعلامية الكويتية، مي العيدان، في قضية تنمرها على الفنان المصري، أحمد بدير.
وقضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت بتغريم العيدان 1600 دولار أمريكي، كما أصدرت حكما سابقا ببراءتها في القضية.
من ناحيته، أعرب أحمد بدير، في منشور له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن شكره للقضاء الكويتي.
وقال: "شكرا للقضاء الكويتي الشامخ، شكرا للأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي من مصر، وشكرا للأستاذ حسين العصفور المحامي من الكويت".
كما كتبت سارة ابنة الفنان المصري، عبر "فيسبوك": "الحمد لله... كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي. شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمّر، وعدم الوقوف سلبا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع".
وتعود وقائع قضية تنمر مي العيدان على أحمد بدير قبل عامين، بعد أن نشرت صورة له وابنته سارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".
وأثار التعليق غضب سارة أحمد بدير، وردت على هجوم مي العيدان بالتأكيد لها أن والدها نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ولا أحد سيسمح لها أن تتحدث عنه نصف كلمة، وأنه علمها رفض التنمر بجميع أشكاله.
وأقام أحمد بدير دعوى قضائية ضد مي العيدان، وأكد في تصريحات له بأنه "لا مجال عن التراجع عن مقاضاة مي العيدان
بأي حال من الأحوال، وحكم القضاء سيكون مرضيا لي أيا كان".