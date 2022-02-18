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https://arabic.sputniknews.com/20220218/تفاصيل-صفقة-أسلحة-أمريكية-ضخمة-للأردن-1058827918.html
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للأردن قيمتها المبدئية نحو 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني) وتشمل مقاتلات "إف - 16" ومحركات وأنظمة تسليح... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T17:16+0000
2022-02-18T17:16+0000
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ونشرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونغرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة "إف - 16 سي" و4 مقاتلات "إف - 16 دي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70".
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تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن

17:16 GMT 18.02.2022
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للأردن قيمتها المبدئية نحو 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني) وتشمل مقاتلات "إف - 16" ومحركات وأنظمة تسليح وأجهزة اتصالات ورادارات.
ونشرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونغرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.
وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة "إف - 16 سي" و4 مقاتلات "إف - 16 دي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70".
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن - سبوتنيك عربي
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