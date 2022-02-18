https://arabic.sputniknews.com/20220218/تفاصيل-صفقة-أسلحة-أمريكية-ضخمة-للأردن-1058827918.html
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للأردن قيمتها المبدئية نحو 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني) وتشمل مقاتلات "إف - 16" ومحركات وأنظمة تسليح... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T17:16+0000
2022-02-18T17:16+0000
2022-02-18T17:16+0000
انفوجرافيك
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ونشرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونغرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة "إف - 16 سي" و4 مقاتلات "إف - 16 دي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للأردن قيمتها المبدئية نحو 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني) وتشمل مقاتلات "إف - 16" ومحركات وأنظمة تسليح وأجهزة اتصالات ورادارات.
ونشرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونغرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.
وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة "إف - 16 سي" و4 مقاتلات "إف - 16 دي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70".