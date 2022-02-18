https://arabic.sputniknews.com/20220218/تفاصيل-لقاء-السيسي-والرئيس-القبرصي-في-بروكسل-1058825189.html

تفاصيل لقاء السيسي والرئيس القبرصي في بروكسل

تفاصيل لقاء السيسي والرئيس القبرصي في بروكسل

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مع الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، على هامش مشاركتهما في القمة الأوروبية الأفريقية في العاصمة البلجيكية... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T16:27+0000

2022-02-18T16:27+0000

2022-02-18T16:27+0000

أخبار مصر الآن

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، بأن الرئيس السيسي أشاد بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية، وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من تقدم مطرد، إلى جانب المواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.وأكد السيسي خلال اللقاء حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.من جانبه أعرب الرئيس القبرصي أنستاسيادس، عن اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص.كما أشاد أنستاسيادس بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا على تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، لاسيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة.كما شدد الرئيسان على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/السيسي-يلتقي-رئيسي-المجلس-والمفوضية-الأوروبيين-1058819004.html

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أخبار مصر الآن