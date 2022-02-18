https://arabic.sputniknews.com/20220218/جمهورية-دونيتسك-تعلن-تجدد-القصف-على-بعض-المناطق-الحدودية-1058840436.html
جمهورية دونيتسك تعلن تجدد القصف على بعض المناطق الحدودية
جمهورية دونيتسك تعلن تجدد القصف على بعض المناطق الحدودية
أعلنت جمهورية دونيتسك تجدد القصف المدفعي على منطقة زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T22:51+0000
2022-02-18T22:51+0000
2022-02-18T22:56+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102867/10/1028671035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20c7e993986bf5c2074a309310371eaa.jpg
وبحسب السلطات فقد تم إطلاق 8 قذائف هاون من عيار 120 ميليمترا المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وكان المتحدث باسم وفد جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، فلاديسلاف موسكوفسكي، قد قال إن "جمهورية دونيتسك الشعبية، مستعدة لاجتماع مجموعة الاتصال حول دونباس، إذا كانت هناك مقترحات ملموسة واستعداد الجهات الرسمية في كييف للحوار".وقال موسكوفسكي: "نحن مستعدون للقاء الممثلين الأوكرانيين في اجتماع استثنائي، ولكن فقط إذا كانت هناك مقترحات واضحة ومحددة مع إمكانية تنفيذها عمليا واستعداد كييف الرسمية لإجراء حوار موضوعي، والذي بموجبه تم إخطار الوفد الأوكراني بذلك".أشار إلى أنه "بعد طلب مقترحات محددة من الجانب الأوكراني لحل الوضع، ألغى الأوكرانيون الاجتماع على الفور".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102867/10/1028671035_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d9ee860c0c2a982914bf4eaab7262dae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
جمهورية دونيتسك تعلن تجدد القصف على بعض المناطق الحدودية
22:51 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 22:56 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت جمهورية دونيتسك تجدد القصف المدفعي على منطقة زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا.
وبحسب السلطات فقد تم إطلاق 8 قذائف هاون من عيار 120 ميليمترا المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وكان المتحدث باسم وفد جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، فلاديسلاف موسكوفسكي، قد قال إن "جمهورية دونيتسك الشعبية، مستعدة لاجتماع مجموعة الاتصال حول دونباس، إذا كانت هناك مقترحات ملموسة واستعداد الجهات الرسمية في كييف للحوار".
وقال موسكوفسكي: "نحن مستعدون للقاء الممثلين الأوكرانيين في اجتماع استثنائي، ولكن فقط إذا كانت هناك مقترحات واضحة ومحددة مع إمكانية تنفيذها عمليا واستعداد كييف الرسمية لإجراء حوار موضوعي، والذي بموجبه تم إخطار الوفد الأوكراني بذلك".
أشار إلى أنه "بعد طلب مقترحات محددة من الجانب الأوكراني لحل الوضع، ألغى الأوكرانيون الاجتماع على الفور".