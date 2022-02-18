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تحديد 19 فبراير موعدا للاجتماع الاستثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية بشأن دونباس
https://arabic.sputniknews.com/20220218/جمهورية-دونيتسك-مستعدة-للاجتماع-الخاص-بدونباس-في-حال-كانت-كييف-جاهزة-للحوار-1058834091.html
جمهورية دونيتسك مستعدة للاجتماع الخاص بدونباس "في حال كانت كييف جاهزة للحوار"
جمهورية دونيتسك مستعدة للاجتماع الخاص بدونباس "في حال كانت كييف جاهزة للحوار"
قال فلاديسلاف موسكوفسكي، المتحدث باسم وفد جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، إن "جمهورية دونيتسك الشعبية، مستعدة لاجتماع مجموعة الاتصال حول دونباس،... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T19:35+0000
2022-02-18T19:35+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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وقال موسكوفسكي: "نحن مستعدون للقاء الممثلين الأوكرانيين في اجتماع استثنائي، ولكن فقط إذا كانت هناك مقترحات واضحة ومحددة مع إمكانية تنفيذها عمليا واستعداد كييف الرسمية لإجراء حوار موضوعي، والذي بموجبه تم إخطار الوفد الأوكراني بذلك".أشار إلى أنه "بعد طلب مقترحات محددة من الجانب الأوكراني لحل الوضع، ألغى الأوكرانيون الاجتماع على الفور".وأردف موسكوفسكي: "لسنا مستعدون حقا للاجتماع لمجرد الاجتماع".وقال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك" إن "روسيا مستعدة للمشاركة في اجتماع عاجل لمجموعة الاتصال إثر التصعيد في شرق أوكرانيا، إذا وافقت كل من دونباس وكييف على عقده".وأضاف المصدر: "إذا وافقت كييف ودونباس على عقد الاجتماع، فإن ممثلي روسيا سيشاركون بالطبع كوسطاء".
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

جمهورية دونيتسك مستعدة للاجتماع الخاص بدونباس "في حال كانت كييف جاهزة للحوار"

19:35 GMT 18.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالحياة اليومية في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022
الحياة اليومية في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال فلاديسلاف موسكوفسكي، المتحدث باسم وفد جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، إن "جمهورية دونيتسك الشعبية، مستعدة لاجتماع مجموعة الاتصال حول دونباس، إذا كانت هناك مقترحات ملموسة واستعداد الجهات الرسمية في كييف للحوار".
وقال موسكوفسكي: "نحن مستعدون للقاء الممثلين الأوكرانيين في اجتماع استثنائي، ولكن فقط إذا كانت هناك مقترحات واضحة ومحددة مع إمكانية تنفيذها عمليا واستعداد كييف الرسمية لإجراء حوار موضوعي، والذي بموجبه تم إخطار الوفد الأوكراني بذلك".
أشار إلى أنه "بعد طلب مقترحات محددة من الجانب الأوكراني لحل الوضع، ألغى الأوكرانيون الاجتماع على الفور".
وأردف موسكوفسكي: "لسنا مستعدون حقا للاجتماع لمجرد الاجتماع".
وقال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك" إن "روسيا مستعدة للمشاركة في اجتماع عاجل لمجموعة الاتصال إثر التصعيد في شرق أوكرانيا، إذا وافقت كل من دونباس وكييف على عقده".
وأضاف المصدر: "إذا وافقت كييف ودونباس على عقد الاجتماع، فإن ممثلي روسيا سيشاركون بالطبع كوسطاء".
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