https://arabic.sputniknews.com/20220218/جورج-قرداحي-سيعلم-المسؤولون-أنني-لم-أقل-إلا-الحق-وأن-حرب-اليمن-عبثية-1058830289.html

جورج قرداحي: سيعلم المسؤولون أنني لم أقل إلا الحق وأن حرب اليمن عبثية

جورج قرداحي: سيعلم المسؤولون أنني لم أقل إلا الحق وأن حرب اليمن عبثية

قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، إن "استقالته حتى الآن لم تحدث أي تغيير"، مؤكدا أنه أراد من استقالته أن تتغير العلاقات بما فيه مصلحة لبنان. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T17:52+0000

2022-02-18T17:52+0000

2022-02-18T17:52+0000

أخبار لبنان

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وأكد قرداحي، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، أنه "أراد من استقالته أن تتغير العلاقات نحو الإيجابية بما فيه مصلحة لبنان"، قائلا: "سیعلم المسؤولون أنني لم أقل إلا الحق وأن حرب الیمن عبثیة".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيهاوفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وهو ما بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية الشهر الماضي واجتماعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".

https://arabic.sputniknews.com/20220122/أول-وزير-خليجي-يزور-لبنان-منذ-أزمة-جورج-قرداحي-1056838498.html

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