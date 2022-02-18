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https://arabic.sputniknews.com/20220218/جون-كيري-يزور-مصر-الأسبوع-المقبل-1058834481.html
جون كيري يزور مصر الأسبوع المقبل
جون كيري يزور مصر الأسبوع المقبل
يزور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، مصر الأسبوع المقبل، للاجتماع مع ‏مسؤولين حكوميين، وإطلاق الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الثنائية... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T19:56+0000
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وسيزور كيري مصر، في يومي الأحد والاثنين 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بحسب بيان رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية.وجاء في البيان: "بالاشتراك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيطلق وزير الخارجية كيري الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ، وهو مسعى مشترك لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل مؤتمر المناخ العالمية (كوب 27)".كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن كيري سيلتقي خلال زيارته لمصر مع نظرائه الحكوميين، وممثلي الأعمال للحث على استمرار وزيادة الطموح المناخي.ومن المقرر أن تستضيف مصر المؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/كيري-يشيد-بمواقف-الأردن-الداعمة-لاستقرار-وأمن-المنطقة-1053607665.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

جون كيري يزور مصر الأسبوع المقبل

19:56 GMT 18.02.2022
© AP Photo / David Mdzinarishviliجون كيري
جون كيري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
جون كيري
© AP Photo / David Mdzinarishvili
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يزور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، مصر الأسبوع المقبل، للاجتماع مع ‏مسؤولين حكوميين، وإطلاق الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الثنائية المعنية بالمناخ.‏
وسيزور كيري مصر، في يومي الأحد والاثنين 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بحسب بيان رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية.
وجاء في البيان: "بالاشتراك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيطلق وزير الخارجية كيري الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ، وهو مسعى مشترك لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل مؤتمر المناخ العالمية (كوب 27)".
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
كيري يشيد بمواقف الأردن الداعمة لاستقرار وأمن المنطقة
6 ديسمبر 2021, 07:04 GMT
كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن كيري سيلتقي خلال زيارته لمصر مع نظرائه الحكوميين، وممثلي الأعمال للحث على استمرار وزيادة الطموح المناخي.
ومن المقرر أن تستضيف مصر المؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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