https://arabic.sputniknews.com/20220218/حادث-مروع-مسنة-تقتحم-بسيارتها-مطعما-وسط-إسرائيل-فيديو-1058820313.html
حادث مروع... مسنة تقتحم بسيارتها مطعما وسط إسرائيل... فيديو
حادث مروع... مسنة تقتحم بسيارتها مطعما وسط إسرائيل... فيديو
شهدت مدينة نتانيا، وسط إسرائيل، اليوم الجمعة، حادثا مروعا، بعدما اقتحمت سيارة كانت تقودها سيدة مسنة مطعما، وأطاحت بامراة كانت تجلس برفقة رجل. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:54+0000
2022-02-18T14:54+0000
2022-02-18T14:54+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن سيدة تبلغ من العمر 70 عاما فقدت السيطرة على عجلة القيادة، واقتحمت بسيارتها مطعما في مدينة نتانيا.وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة سيدة بجروح متوسطة، فيما أصيب آخران من رواد المطعم بجروح طفيفة.وأظهرت كاميرا مراقبة رجلا يجلس مع سيدة أمام أحد المطاعم، ويتبادلان أطراف الحديث، قبل أن يجد الرجل نفسه وحيدا وقد سقط على الأرض، بعدما اقتحمت السيارة المكان، ودهست السيدة التي كانت برفقته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حادث مروع... مسنة تقتحم بسيارتها مطعما وسط إسرائيل... فيديو
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شهدت مدينة نتانيا، وسط إسرائيل، اليوم الجمعة، حادثا مروعا، بعدما اقتحمت سيارة كانت تقودها سيدة مسنة مطعما، وأطاحت بامراة كانت تجلس برفقة رجل.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن سيدة تبلغ من العمر 70 عاما فقدت السيطرة على عجلة القيادة، واقتحمت بسيارتها مطعما في مدينة نتانيا.
وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة سيدة بجروح متوسطة، فيما أصيب آخران من رواد المطعم بجروح طفيفة.
وأظهرت كاميرا مراقبة رجلا يجلس مع سيدة أمام أحد المطاعم، ويتبادلان أطراف الحديث، قبل أن يجد الرجل نفسه وحيدا وقد سقط على الأرض، بعدما اقتحمت السيارة المكان، ودهست السيدة التي كانت برفقته.