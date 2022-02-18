عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220218/حادث-مروع-مسنة-تقتحم-بسيارتها-مطعما-وسط-إسرائيل-فيديو-1058820313.html
حادث مروع... مسنة تقتحم بسيارتها مطعما وسط إسرائيل... فيديو
حادث مروع... مسنة تقتحم بسيارتها مطعما وسط إسرائيل... فيديو
شهدت مدينة نتانيا، وسط إسرائيل، اليوم الجمعة، حادثا مروعا، بعدما اقتحمت سيارة كانت تقودها سيدة مسنة مطعما، وأطاحت بامراة كانت تجلس برفقة رجل. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:54+0000
2022-02-18T14:54+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن سيدة تبلغ من العمر 70 عاما فقدت السيطرة على عجلة القيادة، واقتحمت بسيارتها مطعما في مدينة نتانيا.وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة سيدة بجروح متوسطة، فيما أصيب آخران من رواد المطعم بجروح طفيفة.وأظهرت كاميرا مراقبة رجلا يجلس مع سيدة أمام أحد المطاعم، ويتبادلان أطراف الحديث، قبل أن يجد الرجل نفسه وحيدا وقد سقط على الأرض، بعدما اقتحمت السيارة المكان، ودهست السيدة التي كانت برفقته.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101840/28/1018402846_241:0:2438:1648_1920x0_80_0_0_5993214e79918bd8864fdccb5756dbb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

حادث مروع... مسنة تقتحم بسيارتها مطعما وسط إسرائيل... فيديو

14:54 GMT 18.02.2022
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرGoogle news
شهدت مدينة نتانيا، وسط إسرائيل، اليوم الجمعة، حادثا مروعا، بعدما اقتحمت سيارة كانت تقودها سيدة مسنة مطعما، وأطاحت بامراة كانت تجلس برفقة رجل.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن سيدة تبلغ من العمر 70 عاما فقدت السيطرة على عجلة القيادة، واقتحمت بسيارتها مطعما في مدينة نتانيا.
وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة سيدة بجروح متوسطة، فيما أصيب آخران من رواد المطعم بجروح طفيفة.
وأظهرت كاميرا مراقبة رجلا يجلس مع سيدة أمام أحد المطاعم، ويتبادلان أطراف الحديث، قبل أن يجد الرجل نفسه وحيدا وقد سقط على الأرض، بعدما اقتحمت السيارة المكان، ودهست السيدة التي كانت برفقته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала