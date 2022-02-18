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https://arabic.sputniknews.com/20220218/حزب-الله-لبنان-لن-يكون-جزءا-من-حركة-التطبيع-وسيتصدى-لمحاولات-ابتزازه-1058804945.html
حزب الله: لبنان لن يكون جزءا من حركة التطبيع وسيتصدى لمحاولات ابتزازه
حزب الله: لبنان لن يكون جزءا من حركة التطبيع وسيتصدى لمحاولات ابتزازه
صرح نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، الشيخ علي دعموش، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تكون جزءا من حركة التطبيع. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T12:06+0000
2022-02-18T12:06+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، ظهر اليوم الجمعة، عن دعموش خلال خطبة الجمعة، أن بلاده في حاجة وعي وانتباه لما يخطط لها، حتى لا تنساق مع الأهداف التي تريدها الإدارة الأمريكية في لبنان، وحتى لا تنجر بلاده لركوب موجة التطبيع مع "العدو الصهيوني"، على حد قوله.وذكر دعموش أن "تكريس التطبيع مع العدو أمر عادي من بعض دول الخليج، قد يؤثر على ضعاف النفوس ومن يتاجرون بالقضية الفلسطينية وعلى دول وحكومات ضعيفة، ولكنه لن يستطيع أن يؤثر في القوى الشريفة والمقاومة، ولن يستطيع جر الشعوب إلى هذه الخطيئة وركوب هذه الموجة التي تعتبر أعظم خيانة للأمة".وشدد المسؤول في "حزب الله" على أن الشعوب ترفض الخيانة التي ترتكب في حق الأمة وفلسطين والقدس جراء التطبيع مع إسرائيل، ولا يمكن الانجرار وراء هذه الموجة وستقاوم كل أشكال التطبيع في كل المجالات وعلى كل الصعد.وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، الشيخ علي دعموش، إلى أن "هناك محاولات أمريكية وغير أمريكية وبأشكال مختلفة لجر لبنان إلى هذه الموجة وفرض التطبيع مع العدو كأمر واقع".ولفت دعموش إلى أن الشعب اللبناني يرفض أن تكون بلاده جزءا من حركة التطبيع في المنطقة، وسيتصدى لكل محاولات ابتزازه في لقمة عيشه ومصالحه، كما أنه لن يقبل أن يؤخذ لبنان إلى ضفة الاستسلام والخضوع والتطبيع تحت أي ذريعة أو حجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/نصر-الله-تم-دفع-دول-عربية-للتطبيع-بهدف-مساعدة-إسرائيل-على-الخروج-من-أزماتها-1058709388.html
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أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي

حزب الله: لبنان لن يكون جزءا من حركة التطبيع وسيتصدى لمحاولات ابتزازه

12:06 GMT 18.02.2022
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Ali Hashisho
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صرح نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، الشيخ علي دعموش، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تكون جزءا من حركة التطبيع.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، ظهر اليوم الجمعة، عن دعموش خلال خطبة الجمعة، أن بلاده في حاجة وعي وانتباه لما يخطط لها، حتى لا تنساق مع الأهداف التي تريدها الإدارة الأمريكية في لبنان، وحتى لا تنجر بلاده لركوب موجة التطبيع مع "العدو الصهيوني"، على حد قوله.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
نصر الله: تم دفع دول عربية للتطبيع بهدف مساعدة "إسرائيل" على الخروج من أزماتها
16 فبراير, 14:34 GMT
وذكر دعموش أن "تكريس التطبيع مع العدو أمر عادي من بعض دول الخليج، قد يؤثر على ضعاف النفوس ومن يتاجرون بالقضية الفلسطينية وعلى دول وحكومات ضعيفة، ولكنه لن يستطيع أن يؤثر في القوى الشريفة والمقاومة، ولن يستطيع جر الشعوب إلى هذه الخطيئة وركوب هذه الموجة التي تعتبر أعظم خيانة للأمة".
وشدد المسؤول في "حزب الله" على أن الشعوب ترفض الخيانة التي ترتكب في حق الأمة وفلسطين والقدس جراء التطبيع مع إسرائيل، ولا يمكن الانجرار وراء هذه الموجة وستقاوم كل أشكال التطبيع في كل المجالات وعلى كل الصعد.
وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، الشيخ علي دعموش، إلى أن "هناك محاولات أمريكية وغير أمريكية وبأشكال مختلفة لجر لبنان إلى هذه الموجة وفرض التطبيع مع العدو كأمر واقع".
ولفت دعموش إلى أن الشعب اللبناني يرفض أن تكون بلاده جزءا من حركة التطبيع في المنطقة، وسيتصدى لكل محاولات ابتزازه في لقمة عيشه ومصالحه، كما أنه لن يقبل أن يؤخذ لبنان إلى ضفة الاستسلام والخضوع والتطبيع تحت أي ذريعة أو حجة.
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