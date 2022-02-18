https://arabic.sputniknews.com/20220218/خبير-أمريكا-تتمنى-أن-تنجر-روسيا-إلى-مواجهة-في-أوكرانيا-لكنها-تتمسك-بالحوار-والدبلوماسية-1058815553.html
خبير: أمريكا تتمنى أن تنجر روسيا إلى مواجهة في أوكرانيا لكنها تتمسك بالحوار والدبلوماسية
خبير: أمريكا تتمنى أن تنجر روسيا إلى مواجهة في أوكرانيا لكنها تتمسك بالحوار والدبلوماسية
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما حذرت منه الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة حول منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:51+0000
2022-02-18T13:51+0000
2022-02-18T13:52+0000
راديو
حول العالم
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خبير:أمريكا تتمنى أن تنجر روسيا إلى مواجهة في أوكرانيا لكنها تتمسك بالحوار والدبلوماسية
خبير:أمريكا تتمنى أن تنجر روسيا إلى مواجهة في أوكرانيا لكنها تتمسك بالحوار والدبلوماسية
وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى "أن الوضع في دونباس مقلق للغاية، وهناك أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:بدوره يقول المحلل السياسي لموقع "ديكود39" الإيطالي ماسيميليانو بوكوليني، في حديث لبرنامجنا بشأن التوتر حول أوكرانيا:إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: أمريكا تتمنى أن تنجر روسيا إلى مواجهة في أوكرانيا لكنها تتمسك بالحوار والدبلوماسية
13:51 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما حذرت منه الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة حول منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.
وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى "أن الوضع في دونباس مقلق للغاية
، وهناك أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".
يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. علي الأحمد، في حديث لبرنامج "حول العالم
" بهذا الصدد:
"أعتقد أن الولايات المتحدة تتمنى أن تدفع روسيا إلى حالة مواجهة في أوكرانيا، وفي الدونباس بالذات، وأن يتكرر ما جرى في جورجيا عام 2008، عندما ألزمت أمريكا القيادة الجورجية بأن تطلق مدافعها على الجيش الروسي المتواجد في محيط جورجيا، كما نذكر تلك العملية العسكرية التي اضطر فيها الجيش الروسي بالرد على هذا العدوان، لكن روسيا لا تتمنى ذلك، وإنما تريد للعلاقات الدولية أن تحفظ حق الجميع وحل المسائل بالحوار والدبلوماسية".
بدوره يقول المحلل السياسي لموقع "ديكود39" الإيطالي ماسيميليانو بوكوليني، في حديث لبرنامجنا بشأن التوتر حول أوكرانيا:
"لا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد إشعال الحرب في أوكرانيا لإبعاد روسيا عن أوروبا، لكن من المؤكد أن الصراع يتعارض مع مصالح أوروبا بدلاً من أمريكا. وأعتقد أن المشكلة تكمن في ضعف السياسة الخارجية الأمريكية، وفي الخلافات بين دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع. كما يعتقد أن موقف إيطاليا المتمثل في محاولة التوسط بين الطرفين لإيجاد اتفاق يحترم مصالح روسيا وسيادتها هو موقف صحيح.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...