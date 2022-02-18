https://arabic.sputniknews.com/20220218/خبير-زيارات-القادة-الأوروبيين-إلى-روسيا-شكلت-طابورا-أمام-الكرملين-1058817241.html

خبير: زيارات القادة الأوروبيين إلى روسيا شكلت طابورا أمام الكرملين

خبير: زيارات القادة الأوروبيين إلى روسيا شكلت طابورا أمام الكرملين

أعلن الخبير السياسي الروسي يفغيني ساتانوفسكي أن توافد القادة الأوروبيين ودول أخرى إلى موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو وزير الخارجية سيرغي لافروف،... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T14:31+0000

2022-02-18T14:31+0000

2022-02-18T14:31+0000

روسيا

زيارة

إيمانويل ماكرون

الكرملين

فلاديمير بوتين

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وقال ساتانوفسكي في مقابلة مع "نارودني نوفوستي"، إن موسكو تؤكد أنها مستعدة للحوار وتحاول حل جميع القضايا على المستوى الدبلوماسي. ووفقا له، فإن روسيا الاتحادية تنقل موقفها إلى "الشركاء" الدوليين بأكبر قدر من الدقة.ويعتقد الخبير السياسي أن قائمة الانتظار الغريبة، التي اصطفت في الكرملين خلال الأسابيع القليلة الماضية بسيطة جدًا للتفسير، وهو مقتنع بأن سياسيين أجانب يأتون إلى موسكو للتأكد من أن روسيا لا تمزح، وأن مقترحاتها الأمنية تهم العالم كله.يذكر أنه في غضون أسبوعين فقط، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى روسيا لإجراء محادثات. كما التقى الزعيم الروسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث حضر افتتاح أولمبياد بكين يوم 4 فبراير/شباط. وعقدت محادثات في الكرملين مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. بمبادرة من الولايات المتحدة، من المقرر إجراء مفاوضات بين سيرغي لافروف ووزيرالخارجية، أنتوني بلينكين، الأسبوع المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/بوتين-في-أول-لقاء-له-مع-المستشار-الألماني-شولتس-ألمانيا-أحد-شركاء-روسيا-الرئيسيين-1058614932.html

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روسيا, زيارة, إيمانويل ماكرون, الكرملين, فلاديمير بوتين