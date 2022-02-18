https://arabic.sputniknews.com/20220218/خبير-زيارات-القادة-الأوروبيين-إلى-روسيا-شكلت-طابورا-أمام-الكرملين-1058817241.html
خبير: زيارات القادة الأوروبيين إلى روسيا شكلت طابورا أمام الكرملين
خبير: زيارات القادة الأوروبيين إلى روسيا شكلت طابورا أمام الكرملين
أعلن الخبير السياسي الروسي يفغيني ساتانوفسكي أن توافد القادة الأوروبيين ودول أخرى إلى موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو وزير الخارجية سيرغي لافروف،... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:31+0000
2022-02-18T14:31+0000
2022-02-18T14:31+0000
روسيا
زيارة
إيمانويل ماكرون
الكرملين
فلاديمير بوتين
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وقال ساتانوفسكي في مقابلة مع "نارودني نوفوستي"، إن موسكو تؤكد أنها مستعدة للحوار وتحاول حل جميع القضايا على المستوى الدبلوماسي. ووفقا له، فإن روسيا الاتحادية تنقل موقفها إلى "الشركاء" الدوليين بأكبر قدر من الدقة.ويعتقد الخبير السياسي أن قائمة الانتظار الغريبة، التي اصطفت في الكرملين خلال الأسابيع القليلة الماضية بسيطة جدًا للتفسير، وهو مقتنع بأن سياسيين أجانب يأتون إلى موسكو للتأكد من أن روسيا لا تمزح، وأن مقترحاتها الأمنية تهم العالم كله.يذكر أنه في غضون أسبوعين فقط، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى روسيا لإجراء محادثات. كما التقى الزعيم الروسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث حضر افتتاح أولمبياد بكين يوم 4 فبراير/شباط. وعقدت محادثات في الكرملين مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. بمبادرة من الولايات المتحدة، من المقرر إجراء مفاوضات بين سيرغي لافروف ووزيرالخارجية، أنتوني بلينكين، الأسبوع المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بوتين-في-أول-لقاء-له-مع-المستشار-الألماني-شولتس-ألمانيا-أحد-شركاء-روسيا-الرئيسيين-1058614932.html
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روسيا, زيارة, إيمانويل ماكرون, الكرملين, فلاديمير بوتين
خبير: زيارات القادة الأوروبيين إلى روسيا شكلت طابورا أمام الكرملين
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أعلن الخبير السياسي الروسي يفغيني ساتانوفسكي أن توافد القادة الأوروبيين ودول أخرى إلى موسكو، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو وزير الخارجية سيرغي لافروف، شكل طابورا أمام الكرملين.
وقال ساتانوفسكي في مقابلة مع "نارودني نوفوستي"، إن موسكو تؤكد أنها مستعدة للحوار وتحاول حل جميع القضايا على المستوى الدبلوماسي. ووفقا له، فإن روسيا الاتحادية تنقل موقفها إلى "الشركاء" الدوليين بأكبر قدر من الدقة.
وتابع: "روسيا تقوم بتلك الإيماءات الضرورية التي يجب أداؤها على أساس"قواعد اللعبة" أمام الجميع... روسيا، قبل تطبيق تدابير غير تقليدية للتأثير على أحد الجيران، تشرح له بكل عناية بلغة يسهل فهمها ما هو المطلوب، وما الذي سيحدث. ثم إنها مشكلتهم".
ويعتقد الخبير السياسي أن قائمة الانتظار الغريبة، التي اصطفت في الكرملين خلال الأسابيع القليلة الماضية بسيطة جدًا للتفسير، وهو مقتنع بأن سياسيين أجانب يأتون إلى موسكو للتأكد من أن روسيا لا تمزح، وأن مقترحاتها الأمنية تهم العالم كله.
وتابع ساتانوفسكي: "يريدون أن يعيشوا (...). ولأنهم على وجه التحديد يرون أن القيادة الروسية تتصرف بجدية شديدة، فإنهم يقفون في الصف. ولا يتعلق الأمر بالأوروبيين فقط: فالبرازيل والأرجنتين ليس بالتأكيد أوروبا. كل المحاولات الهستيرية لمنع أي دولة كبرى من التفاعل معنا لا تنتهي بلا شيء. ذهب بوتين إلى الهند؟ ذهب. هل ذهب إلى الصين ذهب. وصل الأرجنتيني والبرازيلي والأوروبيون أنفسهم - الآن الفرنسي، ثم الألماني ثم البريطاني. أنا لا أتحدث حتى عن البلدان الصغيرة".
يذكر أنه في غضون أسبوعين فقط، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى روسيا لإجراء محادثات. كما التقى الزعيم الروسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث حضر افتتاح أولمبياد بكين يوم 4 فبراير/شباط. وعقدت محادثات في الكرملين مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. بمبادرة من الولايات المتحدة، من المقرر إجراء مفاوضات بين سيرغي لافروف ووزيرالخارجية، أنتوني بلينكين، الأسبوع المقبل.