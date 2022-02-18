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إعلام يكشف مشاركة دول عربية وإسلامية في "مناورات الحدود البحرية الدولية" بوجود البحرية الإسرائيلية
إعلام يكشف مشاركة دول عربية وإسلامية في "مناورات الحدود البحرية الدولية" بوجود البحرية الإسرائيلية
أكدت البحرية الأمريكية أنها "قامت بمناورات بحرية أطلقت عليها اسم مناورات الحدود البحرية الدولية، وشاركت في هذه المناورات ما يقرب من 60 دولة، في مقدمتها البحرية... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T12:21+0000
2022-02-18T12:24+0000
العالم العربي
إسرائيل
رصد عسكري
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ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الجمعة، عن البيان الأمريكي: "هذه المناورات تمت على سواحل بحر العرب وامتدت حتى سواحل القرن الأفريقي، حيث شملت دول مثل عمان، واليمن، وجيبوتي، وجزر القمر، وكلها دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها البحرية الباكستانية في تواجد نظيرتها الإسرائيلية في مناورات عسكرية".وتتميز هذه المناورات، حسب الصحيفة، والتي بدأت في عام 2012، لتصبح من بين أكبر المناورات البحرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في مياه بحر العرب والقرن الأفريقي، أنها "المرة الأولى التي تشارك فيها إسرائيل في مناورات بحرية تضم دول إسلامية وعربية لا تعترف بإسرائيل".وحاولت باكستان في عام 2003، إبان حكم الرئيس السابق برويز مشرف، التقرب من إسرائيل، ولوحت بأنها "يمكن أن تعترف بها بيد أن تنحي مشرف، عن الساحة السياسية في باكستان، وضعت ملف الاعتراف بإسرائيل داخل أدراج صناعة القرار السياسي".وألمحت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في عدة مناسبات بأنها أيضا قد تبدي مرونة في عملية الاعتراف بالدولة العبرية، بيد أن هذه التصريحات لاقت رد فعل عنيفة من قبل الأوساط السياسية المعارضة، وكذلك الشعبية التي ترفض أي اعتراف بإسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية .
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الكرملين-طرد-نائب-السفير-الأمريكي-رد-على-استفزاز-1058800852.html
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العالم العربي, إسرائيل, رصد عسكري

إعلام يكشف مشاركة دول عربية وإسلامية في "مناورات الحدود البحرية الدولية" بوجود البحرية الإسرائيلية

12:21 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 18.02.2022)
© Photoمناورات بحرية
مناورات بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
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أكدت البحرية الأمريكية أنها "قامت بمناورات بحرية أطلقت عليها اسم مناورات الحدود البحرية الدولية، وشاركت في هذه المناورات ما يقرب من 60 دولة، في مقدمتها البحرية الإسرائيلية، ودول عديدة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، من أهمها باكستان والمملكة العربية السعودية.
ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الجمعة، عن البيان الأمريكي: "هذه المناورات تمت على سواحل بحر العرب وامتدت حتى سواحل القرن الأفريقي، حيث شملت دول مثل عمان، واليمن، وجيبوتي، وجزر القمر، وكلها دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها البحرية الباكستانية في تواجد نظيرتها الإسرائيلية في مناورات عسكرية".

وتتميز هذه المناورات، حسب الصحيفة، والتي بدأت في عام 2012، لتصبح من بين أكبر المناورات البحرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في مياه بحر العرب والقرن الأفريقي، أنها "المرة الأولى التي تشارك فيها إسرائيل في مناورات بحرية تضم دول إسلامية وعربية لا تعترف بإسرائيل".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
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وحاولت باكستان في عام 2003، إبان حكم الرئيس السابق برويز مشرف، التقرب من إسرائيل، ولوحت بأنها "يمكن أن تعترف بها بيد أن تنحي مشرف، عن الساحة السياسية في باكستان، وضعت ملف الاعتراف بإسرائيل داخل أدراج صناعة القرار السياسي".

وألمحت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في عدة مناسبات بأنها أيضا قد تبدي مرونة في عملية الاعتراف بالدولة العبرية، بيد أن هذه التصريحات لاقت رد فعل عنيفة من قبل الأوساط السياسية المعارضة، وكذلك الشعبية التي ترفض أي اعتراف بإسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية .
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