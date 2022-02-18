https://arabic.sputniknews.com/20220218/دوي-انفجارات-في-سفينة-مشتعلة-في-البحر-الأيوني-فيديو-1058790916.html
دوي انفجارات على متن سفينة مشتعلة في البحر الأيوني... فيديو
دوي انفجارات على متن سفينة مشتعلة في البحر الأيوني... فيديو
أفاد التلفزيون اليوناني بسماع انفجارات متكررة في سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي عبر البحر الأيوني المتوسطي، التي نشب فيها حريق في وقت سابق من اليوم. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T08:25+0000
2022-02-18T08:25+0000
2022-02-18T08:40+0000
العالم
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وذكرت القناة التلفزيونية أن "قائد فرقاطة هيدرا منع الاقتراب من السفينة بسبب الانفجارات"، نافيا تقارير تتحدث عن وجود "اثنين أو ثلاثة" في عداد المفقودين.وأضافت المحطة التلفزيونية أن "جميع الركاب البالغ عددهم 237 راكبا و 51 من أفراد الطاقم غادروا العبارة. ولم يفقد أحد".هذا وشب حريق، صباح اليوم الجمعة، في السفينة السياحية، والتي كان على متنها 237 راكبا و51 من أفراد الطاقم.وقالت شرطة الموانئ اليونانية إنه تم إرسال ثلاثة زوارق سحب وثلاثة زوارق دورية لمساعدة الركاب قبالة يوروفيري أوليمبيا المتجه إلى إيطاليا من مدينة إيغومنيتسا اليونانية.وأضافت الشرطة "قبطان يوروفيري أوليمبيا طلب من الركاب مغادرة القارب".ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. ولم يعرف بعد سبب الحريق وبدأ التحقيق، وفقا لخفر السواحل اليوناني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دوي انفجارات على متن سفينة مشتعلة في البحر الأيوني... فيديو
08:25 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أفاد التلفزيون اليوناني بسماع انفجارات متكررة في سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي عبر البحر الأيوني المتوسطي، التي نشب فيها حريق في وقت سابق من اليوم.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "قائد فرقاطة هيدرا منع الاقتراب من السفينة بسبب الانفجارات"، نافيا تقارير تتحدث عن وجود "اثنين أو ثلاثة" في عداد المفقودين.
وأضافت المحطة التلفزيونية أن "جميع الركاب البالغ عددهم 237 راكبا و 51 من أفراد الطاقم غادروا العبارة. ولم يفقد أحد".
هذا وشب حريق، صباح اليوم الجمعة، في السفينة السياحية، والتي كان على متنها 237 راكبا و51 من أفراد الطاقم.
وقالت شرطة الموانئ اليونانية إنه تم إرسال ثلاثة زوارق سحب وثلاثة زوارق دورية لمساعدة الركاب قبالة يوروفيري أوليمبيا المتجه إلى إيطاليا من مدينة إيغومنيتسا اليونانية.
وأضافت الشرطة "قبطان يوروفيري أوليمبيا طلب من الركاب مغادرة القارب".
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. ولم يعرف بعد سبب الحريق
وبدأ التحقيق، وفقا لخفر السواحل اليوناني.