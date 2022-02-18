https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-جمهورية-دونيتسك-للأسف-فإن-الوضع-في-دونباس-سيتجه-إلى-الحرب-1058829271.html

رئيس جمهورية دونيتسك: الوضع في دونباس يتجه إلى الحرب للأسف

رئيس جمهورية دونيتسك: الوضع في دونباس يتجه إلى الحرب للأسف

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب". 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T17:44+0000

2022-02-18T17:44+0000

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ولم يستبعد بوشيلين، إجلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة".وقال بوشيلين على هواء قناة "روسيا 24": "المهمة هي تأمين أكبر عدد ممكن من الناس، لا أستبعد أنه في هذه الأيام سنتمكن من إجلاء مئات ومئات الآلاف من الأشخاص".وأضاف بوشلين أن "الوضع في دونباس حرج الآن"، وعندما سأله المضيف حول ما إذا كانت الأمور تسير نحو حرب شاملة، أجاب بوشيلين: "للأسف، نعم".وهز انفجار مبنى الحكومة في مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.وصرح رئيس القوات الشعبية في دونيتسك، دينيس سينينكوف، أن "سيارته انفجرت بالقرب من مبنى الحكومة في دونيتسك، ولم يصب بأذى".وقال سينينكوف: "نعم، هذه سيارتي، لم يصب أحد بأذى، لقد كانت في مرآب السيارات".ويمكن في الوقت الحالي، رؤية حريق في موقع الانفجار، ولم تتضرر المباني المجاورة، كما سُمع دوي الانفجار في جميع أنحاء المدينة.

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