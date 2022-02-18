https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-دونيتسك-تنظيم-عملية-إجلاء-جماعي-للنساء-والأطفال-وكبار-السن-من-الجمهورية-إلى-روسيا--1058816883.html
رئيس دونيتسك: تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من الجمهورية إلى روسيا
رئيس دونيتسك: تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من الجمهورية إلى روسيا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إنه تم إجلاء سكان من الجمهورية إلى منطقة روستوف في روسيا بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:01+0000
2022-02-18T14:01+0000
2022-02-18T14:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشلين في رسالة مصورة: "ابتداءً من اليوم 18 فبراير، تم تنظيم عملية ترحيل جماعي ومركزية للسكان إلى روسيا. أولاً وقبل كل شيء، يخضع النساء والأطفال وكبار السن للإجلاء".وأضاف أنه "بالاتفاق مع روسيا الاتحادية، أصبحت أماكن إيواء المواطنين جاهزة في منطقة روستوف، وسيتم تزويد من تم إجلاؤهم بكل ما هو ضروري".وكان بوشلين قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس.وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس دونيتسك: تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من الجمهورية إلى روسيا
14:01 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إنه تم إجلاء سكان من الجمهورية إلى منطقة روستوف في روسيا بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.
وقال بوشلين في رسالة مصورة: "ابتداءً من اليوم 18 فبراير، تم تنظيم عملية ترحيل جماعي ومركزية للسكان إلى روسيا. أولاً وقبل كل شيء، يخضع النساء والأطفال وكبار السن للإجلاء".
وأضاف أنه "بالاتفاق مع روسيا الاتحادية، أصبحت أماكن إيواء المواطنين جاهزة في منطقة روستوف، وسيتم تزويد من تم إجلاؤهم بكل ما هو ضروري".
وكان بوشلين قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس.
وقال بوشيلين
في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.