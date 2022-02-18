عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-دونيتسك-تنظيم-عملية-إجلاء-جماعي-للنساء-والأطفال-وكبار-السن-من-الجمهورية-إلى-روسيا--1058816883.html
رئيس دونيتسك: تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من الجمهورية إلى روسيا
رئيس دونيتسك: تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من الجمهورية إلى روسيا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إنه تم إجلاء سكان من الجمهورية إلى منطقة روستوف في روسيا بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T14:01+0000
2022-02-18T14:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104392/53/1043925314_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_d96acebc17b4da594ddad5a71f91971d.jpg
وقال بوشلين في رسالة مصورة: "ابتداءً من اليوم 18 فبراير، تم تنظيم عملية ترحيل جماعي ومركزية للسكان إلى روسيا. أولاً وقبل كل شيء، يخضع النساء والأطفال وكبار السن للإجلاء".وأضاف أنه "بالاتفاق مع روسيا الاتحادية، أصبحت أماكن إيواء المواطنين جاهزة في منطقة روستوف، وسيتم تزويد من تم إجلاؤهم بكل ما هو ضروري".وكان بوشلين قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس.وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104392/53/1043925314_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_ef1d7c38987ffd8f2713c2a5911aef14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيس دونيتسك: تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من الجمهورية إلى روسيا

14:01 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورمنزل على مشارف حي بتروفسكي في دونيتسك، محترق من إصابة مباشرة بقذيفة أثناء القصف، أوكرانيا 25 أكتوبر 2019
منزل على مشارف حي بتروفسكي في دونيتسك، محترق من إصابة مباشرة بقذيفة أثناء القصف، أوكرانيا 25 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إنه تم إجلاء سكان من الجمهورية إلى منطقة روستوف في روسيا بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.
وقال بوشلين في رسالة مصورة: "ابتداءً من اليوم 18 فبراير، تم تنظيم عملية ترحيل جماعي ومركزية للسكان إلى روسيا. أولاً وقبل كل شيء، يخضع النساء والأطفال وكبار السن للإجلاء".
وأضاف أنه "بالاتفاق مع روسيا الاتحادية، أصبحت أماكن إيواء المواطنين جاهزة في منطقة روستوف، وسيتم تزويد من تم إجلاؤهم بكل ما هو ضروري".
وكان بوشلين قد صرح، في وقت سابق من اليوم، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس.
وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала