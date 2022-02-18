https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-دونيتسك-زيلينسكي-سيصدر-أوامره-قريبا-بشن-هجوم-على-إقليم-دونباس-1058816071.html

رئيس دونيتسك: زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس... فيديو

رئيس دونيتسك: زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس... فيديو

صرح رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصدر أوامره قريبا بشن هجوم على إقليم دونباس. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T13:56+0000

2022-02-18T13:56+0000

2022-02-18T13:57+0000

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وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.وأضاف أنه يتم كل يوم رصد زيادة في عدد القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من خطوط الفاصلة بين القوات.وأوضح أن القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية وضعت في حالة تأهب قتالي كامل لصد أي عدوان، مشيرا إلى أنها قادرة على حماية السكان المدنيين، الذين تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر أثناء قصف من الجانب الأوكراني.وفي وقت سابق اليوم، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع في دونباس مقلق للغاية.وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق تعليقه على الوضع: "أكرر مرة أخرى، أن ما يحدث في دونباس مقلق للغاية، هي أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".وكانت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك قد أعلنت، اليوم، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/القوات-الأوكرانية-تشن-3-هجمات-جديدة-على-لوغانسك-1058786116.html

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