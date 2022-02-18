https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-مجلس-الدوما-اتهامات-واشنطن-لروسيا-استفزاز-متعمد-لتضليل-المجتمع-الدولي-1058839081.html

رئيس مجلس الدوما: اتهامات واشنطن لروسيا استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي

رئيس مجلس الدوما: اتهامات واشنطن لروسيا استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي

شدد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن اتهامات واشنطن لروسيا هي ‏‏"استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي".‏ 18.02.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وأكد عبر قناته على "تليغرام" أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يثير استفزازات لبداية حرب كبرى.وكتب فولودين: "زيلينسكي يستفز لبداية حرب كبرى... بدون دعم خارجي من غير المرجح أن يتخذ زيلينسكي مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا".وتنفي روسيا اتهامات الغرب وأمريكا لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة وصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف الروسية، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.وقال ممثل المخيم لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع وصول نحو 400 شخص من النساء والأطفال".وأضاف: "كل شيء جاهز لسكنهم.. والآن وصلت حافلتان بالفعل، أي ما يزيد قليلاً عن 50 شخصًا".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

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