https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-الرئيس-الأوكراني-يثير-الاستفزازات-لبداية-حرب-كبرى-1058839578.html

رئيس مجلس الدوما الروسي: الرئيس الأوكراني يثير الاستفزازات لاندلاع حرب كبرى

رئيس مجلس الدوما الروسي: الرئيس الأوكراني يثير الاستفزازات لاندلاع حرب كبرى

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يثير استفزازات لبدء حرب كبرى. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T22:13+0000

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2022-02-18T22:27+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين على قناته على تليغرام: "زيلينسكي يستفز لإشعال حرب كبرى... من دون دعم خارجي من غير المرجح أن يتخذ زيلينسكي مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا".وشدد فولودين على أن اتهامات واشنطن لروسيا هي "استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي".وفي وقت سابق، مساء اليوم الجمعة، أفاد مراسل "سبوتنيك" بوقوع انفجار ضخم في لوغانسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.ووصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم "زفيزدا" في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/وصول-أول-دفعة-من-لاجئي-دونباس-إلى-منطقة-روستوف-الروسية-1058834661.html

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