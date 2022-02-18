https://arabic.sputniknews.com/20220218/رئيس-وزراء-إيطاليا-بوتين-أخبرني-أن-روسيا-مستعدة-لزيادة-إمدادات-الغاز-1058830952.html
رئيس وزراء إيطاليا: بوتين أخبرني أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الغاز
رئيس وزراء إيطاليا: بوتين أخبرني أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الغاز
قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره في اتصال هاتفي مؤخرًا بأن موسكو مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا إذا لزم... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T18:13+0000
2022-02-18T18:13+0000
2022-02-18T18:19+0000
العالم
إيطاليا
روسيا
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وأضاف دراجي أن أي عقوبات محتملة يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا يجب ألا تشمل واردات الطاقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات أخرى مختلفة إذا مضت روسيا قدما في غزو أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".من جهته، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن النزاع في أوكرانيا لن يكون كارثة على الشعب الأوكراني فحسب، ولكن على المنطقة كلها.وقال دوجاريك في إحاطة: "النزاع لن يكون كارثة على الشعب الأوكراني فحسب، بل على المنطقة بأسرها".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية تشير بوضوح إلى عدم اعتزام روسيا الهجوم على أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر قناة "إن تي في" الروسية: "في الصفحة الأولى من هذا النص [رد روسيا على الرسالة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية] مكتوب الآتي: لم تكن لدى روسيا أي نية، وليس لديها نية في أي عمل عدواني أو هجوم ضد أوكرانيا".
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العالم, إيطاليا, روسيا
رئيس وزراء إيطاليا: بوتين أخبرني أن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الغاز
18:13 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 18:19 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره في اتصال هاتفي مؤخرًا بأن موسكو مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا إذا لزم الأمر.
وأضاف دراجي أن أي عقوبات محتملة يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا يجب ألا تشمل واردات الطاقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات أخرى مختلفة إذا مضت روسيا قدما في غزو أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".
وتابع أن الحكومة تدرس توفير إمدادات غاز أخرى محتملة في حالة تضرر الواردات من روسيا بسبب أي صراع.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن النزاع في أوكرانيا لن يكون كارثة
على الشعب الأوكراني فحسب، ولكن على المنطقة كلها.
وقال دوجاريك في إحاطة: "النزاع لن يكون كارثة على الشعب الأوكراني فحسب، بل على المنطقة بأسرها".
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية تشير بوضوح إلى عدم اعتزام روسيا الهجوم على أوكرانيا
.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر قناة "إن تي في" الروسية: "في الصفحة الأولى من هذا النص [رد روسيا على الرسالة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية] مكتوب الآتي: لم تكن لدى روسيا أي نية، وليس لديها نية في أي عمل عدواني أو هجوم ضد أوكرانيا".