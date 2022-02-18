https://arabic.sputniknews.com/20220218/رامون-دياز-يكشف-سبب-فوز-الهلال-بخماسية-نظيفة-ضد-الشباب-1058796073.html
رامون دياز يكشف سبب فوز الهلال بخماسية نظيفة ضد الشباب
رامون دياز يكشف سبب فوز الهلال بخماسية نظيفة ضد الشباب
قال رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إنه عمل على تحرير الفريق هجوميا، خلال مباراته مع الشباب. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:38+0000
2022-02-18T10:38+0000
2022-02-18T10:38+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في تصريحات للأرجنتيني رامون دياز، في تصريحات بعد المباراة الأولى له مع الهلال، والتي انتهت بفوز فريقه بخماسية دون رد، خلال الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب موقع "المواطن" السعودي.وأضاف دياز: "حررنا اللاعبين وقدموا أداء رائعًا في الملعب، والفريق لديه إمكانيات كبيرة جدا، ورؤية اللاعبين محررين جعلهم يقدمون أفضل ما لديهم".يشار إلى تسجيل الهلال أربعة أهداف في شباك نظيره الشباب، خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أكمل الخماسية النظيفة.وافتتح النيجيري أوديون إيجالو، تجسيل الأهداف، في الدقيقة الثامنة عشرة، فيما سجل الهدف الثاني كاريلو في الدقيقة الخامسة والعشرين من تصويبة قوية.وسجل موسى ماريجا، الهدف الثالث في الدقيقة الثلاثين، من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلمان الفرج، ثم إيجالو الذي سجل الهدف الثاني له والرابع للهلال في الدقيقة الـ44 من زمن المبارة.ونجح ماريجا في تسجيل ثاني أهدافه والخامس لفريقه، في الشوط الثاني، في الدقيقة الـ83.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/بعد-الخسارة-المهينة-أمام-الأهلي-الهلال-السعودي-يدرس-فسخ-تعاقد-مدربه-1058521786.html
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أخبار السعودية اليوم
رامون دياز يكشف سبب فوز الهلال بخماسية نظيفة ضد الشباب
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قال رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إنه عمل على تحرير الفريق هجوميا، خلال مباراته مع الشباب.
جاء ذلك في تصريحات للأرجنتيني رامون دياز، في تصريحات بعد المباراة الأولى له مع الهلال، والتي انتهت بفوز فريقه بخماسية دون رد، خلال الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب موقع "المواطن" السعودي.
وأضاف دياز
: "حررنا اللاعبين وقدموا أداء رائعًا في الملعب، والفريق لديه إمكانيات كبيرة جدا، ورؤية اللاعبين محررين جعلهم يقدمون أفضل ما لديهم".
يشار إلى تسجيل الهلال
أربعة أهداف في شباك نظيره الشباب، خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أكمل الخماسية النظيفة.
وافتتح النيجيري أوديون إيجالو، تجسيل الأهداف، في الدقيقة الثامنة عشرة، فيما سجل الهدف الثاني كاريلو في الدقيقة الخامسة والعشرين من تصويبة قوية.
وسجل موسى ماريجا، الهدف الثالث في الدقيقة الثلاثين، من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلمان الفرج، ثم إيجالو الذي سجل الهدف الثاني له والرابع للهلال في الدقيقة الـ44 من زمن المبارة.
ونجح ماريجا في تسجيل ثاني أهدافه والخامس لفريقه، في الشوط الثاني، في الدقيقة الـ83.