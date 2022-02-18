https://arabic.sputniknews.com/20220218/روسيا-تبعثت-بأكثر-من-3-آلاف-رسالة-إلى-دول-أجنبية-بشأن-تعرضها-لهجمات-إلكترونية-1058813133.html
روسيا تبعث بأكثر من 3 آلاف رسالة إلى دول أجنبية بشأن تعرضها لهجمات إلكترونية
روسيا تبعث بأكثر من 3 آلاف رسالة إلى دول أجنبية بشأن تعرضها لهجمات إلكترونية
شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على أهمية التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لمواجهة الهجمات الإلكترونية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:05+0000
2022-02-18T13:05+0000
2022-02-18T13:14+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، خلال اجتماع حول تشكيل آليات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الاستقرار في مجال المعلومات، إن موسكو بعثت بأكثر من 3 آلاف رسالة إلى الزملاء الأجانب بشأن هجمات إلكترونية تعرضت لها أنظمتها.وأوضح مدفيديف أنه جرى إيقاف أكثر من 13 ألف مصدر خبيث في الفضاء المعلوماتي الروسي، مشددا على أهمية التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وفي أواخر العام الماضي، قال رئيس القسم الروسي في الرابطة الدولية للشرطة، يوري جدانوف، بأن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في روسيا قد تصل إلى نحو 90 مليار روبل( ما يقارب 1.216 مليار دولار ) هذا العام، مقابل نحو 70 مليار روبل (ما يقارب 950 مليون دولار ) في عام 2020.وتمثل تهديدات الأمن الإلكتروني أبرز التحديات لاقتصادات العالم التي تعتمد بشكل كبير على أحدث التقنيات، حيث أسهمت هذه التهديدات المعقدة بشكل كبير ومتسارع في تعزيز الطلب على أنظمة بنية تحتية عالية الحماية لأمن المعلومات.
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روسيا
روسيا تبعث بأكثر من 3 آلاف رسالة إلى دول أجنبية بشأن تعرضها لهجمات إلكترونية
13:05 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على أهمية التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لمواجهة الهجمات الإلكترونية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، خلال اجتماع حول تشكيل آليات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الاستقرار في مجال المعلومات، إن موسكو بعثت بأكثر من 3 آلاف رسالة إلى الزملاء الأجانب بشأن هجمات إلكترونية تعرضت لها
أنظمتها.
وأضاف: "تم إرسال أكثر من 3 آلاف رسالة إلى الشركاء الأجانب حول الهجمات الإلكترونية على أنظمة المعلومات والاتصالات في بلادنا من أراضيهم. وتلقينا منهم أكثر من ألف إشعار حول حوادث كمبيوتر (هجمات)، كانت مصادرها أراضي روسيا".
دميتري مدفيديف
رئيس مجلس الأمن الروسي
وأوضح مدفيديف أنه جرى إيقاف أكثر من 13 ألف مصدر خبيث في الفضاء المعلوماتي الروسي، مشددا على أهمية التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وفي أواخر العام الماضي، قال رئيس القسم الروسي في الرابطة الدولية للشرطة، يوري جدانوف، بأن قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في روسيا قد تصل إلى نحو 90 مليار روبل( ما يقارب 1.216 مليار دولار ) هذا العام، مقابل نحو 70 مليار روبل (ما يقارب 950 مليون دولار ) في عام 2020.
وتمثل تهديدات الأمن الإلكتروني أبرز التحديات لاقتصادات العالم التي تعتمد بشكل كبير على أحدث التقنيات، حيث أسهمت هذه التهديدات المعقدة بشكل كبير ومتسارع في تعزيز الطلب على أنظمة بنية تحتية عالية الحماية لأمن المعلومات.