https://arabic.sputniknews.com/20220218/روسيا-تجري-مناورات-الثالوث-النووي-بإطلاق-صواريخ-باليستية-1058791679.html
روسيا تجري مناورات الثالوث النووي بإطلاق صواريخ باليستية
روسيا تجري مناورات الثالوث النووي بإطلاق صواريخ باليستية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن التدريبات المزمعة لقوات الردع الاستراتيجي ستجرى يوم غد السبت، بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإطلاق الصواريخ... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:13+0000
2022-02-18T09:13+0000
2022-02-18T09:13+0000
رصد عسكري
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/46/1044834679_0:23:3227:1838_1920x0_80_0_0_82963eb86732dc888083770ff3d80e30.jpg
وجاء في البيان أنه "في 19 فبراير/ شباط، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، ستجرى مناورة مخطط لها لقوات الردع الاستراتيجي، سيتم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز".وستشارك في التدريبات قوات الفضاء والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.وأضاف البيان: "تم التخطيط لتدريب قوات الردع الاستراتيجي في وقت سابق للتحقق من جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية، وإطلاق أطقم القتال وأطقم السفن الحربية وناقلات الصواريخ الاستراتيجية للقيام بالمهام الموكلة إليها، فضلا عن موثوقية الأسلحة النووية الاستراتيجية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/46/1044834679_373:0:2852:1859_1920x0_80_0_0_546401d1197911cc7e2edffb32dd96d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا تجري مناورات الثالوث النووي بإطلاق صواريخ باليستية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن التدريبات المزمعة لقوات الردع الاستراتيجي ستجرى يوم غد السبت، بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.
وجاء في البيان أنه "في 19 فبراير/ شباط، وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، ستجرى مناورة مخطط لها لقوات الردع الاستراتيجي، سيتم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز".
وستشارك في التدريبات قوات الفضاء والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.
وأضاف البيان: "تم التخطيط لتدريب قوات الردع الاستراتيجي في وقت سابق للتحقق من جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية، وإطلاق أطقم القتال وأطقم السفن الحربية وناقلات الصواريخ الاستراتيجية للقيام بالمهام الموكلة إليها، فضلا عن موثوقية الأسلحة النووية الاستراتيجية".