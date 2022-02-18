https://arabic.sputniknews.com/20220218/روسيا-تعقد-لقاءات-مع-وزير-الخارجية-السوري-والمبعوث-الأممي-إلى-سوريا-الأسبوع-المقبل-1058833756.html
روسيا تعقد لقاءات مع وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي إلى سوريا الأسبوع المقبل
روسيا تعقد لقاءات مع وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي إلى سوريا الأسبوع المقبل
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T19:20+0000
2022-02-18T19:20+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين: "نضع في اعتبارنا إجراء اتصالات ومحادثات في موسكو الأسبوع المقبل، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري المقداد، ثم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا بيدرسون".وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في 16 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في 21 من نفس الشهر، بينما سيلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في 23 فبراير.ومن المقرر مناقشة في الاجتماع المنهقد يوم 23 فبرايربين وزير الخارجية الروسي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، بحسب زاخاروفا.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي, العالم
روسيا تعقد لقاءات مع وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي إلى سوريا الأسبوع المقبل
19:20 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 19:26 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الأسبوع المقبل.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال فيرشينين للصحفيين: "نضع في اعتبارنا إجراء اتصالات ومحادثات في موسكو الأسبوع المقبل، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري المقداد، ثم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا بيدرسون".
وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت في 16 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في 21 من نفس الشهر، بينما سيلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في 23 فبراير.
ومن المقرر مناقشة في الاجتماع المنهقد يوم 23 فبرايربين وزير الخارجية الروسي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية
، بحسب زاخاروفا.