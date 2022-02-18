https://arabic.sputniknews.com/20220218/زاخاروفا-جهاز-المخابرات-الأمريكي-أثبت-فشله-1058795812.html

زاخاروفا: جهاز المخابرات الأمريكي "أثبت فشله"

زاخاروفا: جهاز المخابرات الأمريكي "أثبت فشله"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن "تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين... 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T10:36+0000

2022-02-18T10:36+0000

2022-02-18T10:36+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على تلغرام: "إن إشارات بلينكن وبساكي وبرايس وبقية فريق الدعاية للحرب إلى بيانات المخابرات الأمريكية تشهد على فشل أجهزة المخابرات الأمريكية، سؤال مهم، أي من هذه الهياكل نشر الزّور في البيت الأبيض؟".وسخرت زاخاروفا، في وقت سابق، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.وقالت زاخاروفا عبر حسابها الموثق في موقع "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام".وتابعت: "أود أن أخطط لقضاء إجازة".وكانت الخارجية الروسية قد انتقدت، في وقت سابق، الهجوم الإعلامي المنسق ضد البلاد، قائلة إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول "عدوان روسي" مزعوم على أوكرانيا.وأضافت أن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث "يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن"، متابعة أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.

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