https://arabic.sputniknews.com/20220218/زوجة-الرئيس-الفرنسي-ترفع-دعوة-قضائية-بعد-اتهامها-بالمتحولة-جنسيا-1058815109.html
زوجة الرئيس الفرنسي ترفع دعوة قضائية بعد اتهامها "بالمتحولة جنسيا"
زوجة الرئيس الفرنسي ترفع دعوة قضائية بعد اتهامها "بالمتحولة جنسيا"
رفعت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوى قضائية ضد امرأتين نشرتا شائعات كاذبة على الإنترنت مفادها أنها متحولة جنسيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:43+0000
2022-02-18T13:43+0000
2022-02-18T13:43+0000
العالم
بريجيت ماكرون
تحول جنسي
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ووفقا لموقع "لو فغارو" الفرنسي، فإنه من المقرر عقد الجلسة الأولى في هذه الدعوى المدنية في 15 يونيو/حزيران. وتستند الدعوى المدنية التي رفعتها بريجيت إلى أحكام في القانون المدني تتعامل مع الخصوصية.وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، في وقت سابق، أنباء تفيد بأن وزجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريجيت ولدت "ذكرا".وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي "جان ميشيل ترونيو".وبحسب قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، فإن "هذه الأنباء تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه زوجة الرئيس الفرنسي للتنمر واتهامات نالت منها، إذ أعربت عن استيائها من العداء، الذي واجهته لكونها أكبر من زوجها بنحو 24 عاما، وقالت إنها لطالما أدركت أن زواجها "غير تقليدي"، لكنها عجزت عن استيعاب مستوى "العدوانية" المتولّد حيالها بسببه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريجيت ماكرون, تحول جنسي
زوجة الرئيس الفرنسي ترفع دعوة قضائية بعد اتهامها "بالمتحولة جنسيا"
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رفعت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوى قضائية ضد امرأتين نشرتا شائعات كاذبة على الإنترنت مفادها أنها متحولة جنسيا.
ووفقا لموقع "لو فغارو" الفرنسي، فإنه من المقرر عقد الجلسة الأولى في هذه الدعوى المدنية في 15 يونيو/حزيران. وتستند الدعوى المدنية التي رفعتها بريجيت إلى أحكام في القانون المدني تتعامل مع الخصوصية.
وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، في وقت سابق، أنباء تفيد بأن وزجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بريجيت ولدت "ذكرا".
وقالت تقارير إخبارية إن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول
واسمه الحقيقي "جان ميشيل ترونيو".
وبحسب قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، فإن "هذه الأنباء تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه زوجة الرئيس الفرنسي للتنمر واتهامات نالت منها، إذ أعربت عن استيائها من العداء، الذي واجهته لكونها أكبر من زوجها بنحو 24 عاما، وقالت إنها لطالما أدركت أن زواجها "غير تقليدي"، لكنها عجزت عن استيعاب مستوى "العدوانية" المتولّد حيالها بسببه.