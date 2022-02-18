https://arabic.sputniknews.com/20220218/زيادة-فورية-وكالة-تكشف-مسودة-إصلاح-قطاع-الكهرباء-في-لبنان-1058821369.html
"زيادة فورية"... وكالة تكشف مسودة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان
"زيادة فورية"... وكالة تكشف مسودة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان
كشفت مسودة لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، عن "زيادة فورية في تعرفة الكهرباء ودوام التيار الكهربائي طوال 24 ساعة بحلول عام 2026". 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:13+0000
2022-02-18T15:13+0000
2022-02-18T15:13+0000
أخبار لبنان
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وتتضمن المسودة، التي نشرتها وكالة "رويترز"، "زيادة فورية في أسعار الكهرباء، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، واستثمار 3.5 مليار دولار لتأمين الطاقة على مدار 24 ساعة بحلول عام 2026".وأوضحت الوكالة أنها أطلعت على الخطة، مشيرة أنها تحمل تاريخ فبراير/ شباط 2022 وناقشتها الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، قال الاثنين الماضي، إن بلاده ستبدأ في تصدير الكهرباء إلى لبنان في شهر مارس/ آذار المقبل.وتابع الخرابشة في تصريحات لقناة "العربية" السعودية أن الأردن ستقوم بهذه الخطوة بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأردنية عن توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا. وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن الأردن ولبنان وسوريا توقع "اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية".و"ينص الاتفاق على تزويد لبنان بنحو 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغا وات خلال باقي الأوقات"، بحسب تصريحات وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة.من ناحيته، شدد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "صفقة توريد الأردن للكهرباء إلى لبنان مهمة بالدرجة الأولى، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص" من الكهرباء التي تنتجها "مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
"زيادة فورية"... وكالة تكشف مسودة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان
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كشفت مسودة لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، عن "زيادة فورية في تعرفة الكهرباء ودوام التيار الكهربائي طوال 24 ساعة بحلول عام 2026".
وتتضمن المسودة، التي نشرتها وكالة "رويترز"، "زيادة فورية في أسعار الكهرباء، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، واستثمار 3.5 مليار دولار لتأمين الطاقة على مدار 24 ساعة بحلول عام 2026".
وأوضحت الوكالة أنها أطلعت على الخطة، مشيرة أنها تحمل تاريخ فبراير/ شباط 2022 وناقشتها الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، قال الاثنين الماضي، إن بلاده ستبدأ في تصدير الكهرباء إلى لبنان
في شهر مارس/ آذار المقبل.
وتابع الخرابشة في تصريحات لقناة "العربية"
السعودية أن الأردن ستقوم بهذه الخطوة بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة الأردنية عن توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا. وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن الأردن ولبنان وسوريا توقع "اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية
".
و"ينص الاتفاق على تزويد لبنان بنحو 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغا وات خلال باقي الأوقات"، بحسب تصريحات وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة.
من ناحيته، شدد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "صفقة توريد الأردن للكهرباء إلى لبنان مهمة بالدرجة الأولى
، لأنها ستزيد إمدادات الكهرباء الحكومية التي هي أنظف وأرخص" من الكهرباء التي تنتجها "مولدات خاصة باهظة الثمن وملوثة للبيئة".