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https://arabic.sputniknews.com/20220218/سعر-بتكوين-يهوي-74-إلى-40632-دولار-1058784899.html
سعر بتكوين يهوي 7.4% إلى 40632 دولار
سعر بتكوين يهوي 7.4% إلى 40632 دولار
نزلت بتكوين 7.4 بالمئة إلى 40631.78 دولار بحلول الساعة 2205 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، بانخفاض 3248.05 دولار عن سعرها في نهاية تعاملات اليوم السابق. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T04:26+0000
2022-02-18T04:26+0000
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انخفضت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها رواجا، 15.3 بالمئة عن أعلى مستوياتها في آخر عام، والذي بلغ 47989 دولارا في الثاني من يناير/ كانون الثاني، بحسب رويترزوتراجعت إيثر، العملة المشفرة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 7.43 بالمئة إلى 2891.32 دولار يوم الخميس، بانخفاض 231.92 دولار عن آخر سعر في تعاملات اليوم السابق.
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سعر بتكوين يهوي 7.4% إلى 40632 دولار

04:26 GMT 18.02.2022
© REUTERS / DADO RUVICبتكوين
بتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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نزلت بتكوين 7.4 بالمئة إلى 40631.78 دولار بحلول الساعة 2205 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، بانخفاض 3248.05 دولار عن سعرها في نهاية تعاملات اليوم السابق.
انخفضت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم وأكثرها رواجا، 15.3 بالمئة عن أعلى مستوياتها في آخر عام، والذي بلغ 47989 دولارا في الثاني من يناير/ كانون الثاني، بحسب رويترز
وتراجعت إيثر، العملة المشفرة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 7.43 بالمئة إلى 2891.32 دولار يوم الخميس، بانخفاض 231.92 دولار عن آخر سعر في تعاملات اليوم السابق.
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