https://arabic.sputniknews.com/20220218/سفينة-شحن-تحمل-الآلاف-من-السيارات-تحترق-في-المحيط-الأطلسي-فيديو-1058787553.html
سفينة شحن تحمل الآلاف من السيارات تحترق في المحيط الأطلسي... فيديو
سفينة شحن تحمل الآلاف من السيارات تحترق في المحيط الأطلسي... فيديو
اشتعلت النيران في سفينة الشحن "فيليسيتي آيس"، التي تحمل ما يقرب من 4000 سيارة تابعة لمجموعة "فولكس فاجن"، قبالة سواحل البرتغال. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T07:20+0000
2022-02-18T07:20+0000
2022-02-18T07:24+0000
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أنقذت البحرية البرتغالية جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 من قبل وهم الآن بأمان، لكن مصير السيارات على متن السفينة، التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، غير معروف، حسب موقع بنز درايف.غادرت فيليسيتي إيس ميناء إمدن بألمانيا في 10 فبراير/ شباط وكان من المقرر أن تصل إلى رود آيلاند صباح يوم 23 فبراير. كانت السفينة تنقل سيارات فولكس فاجن وأودي ولامبورجيني وبورش وبوجاتي.قال متحدث باسم شركة إنسايدر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن على علم بحادث اليوم يتعلق بسفينة شحن تحمل سيارات مجموعة فولكس فاجن في المحيط الأطلسي". في الوقت الحالي، لا نعرف شيئًا عن الضحايا. نحن نعمل مع السلطات المحلية وشركة الشحن لمعرفة سبب الحادث".تم التقاط 11 من أفراد الطاقم بواسطة مروحية تابعة للبحرية البرتغالية، وتظهر الصور التي تم نشرها من الناقلة الدخان يتصاعد من فيليسيتي إيس. ولا تزال السلطات تحاول السيطرة على الحريق. لا تعرف بورش وفولكس واجن بعد ما إذا كان يمكن إنقاذ السيارات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
سفينة شحن تحمل الآلاف من السيارات تحترق في المحيط الأطلسي... فيديو
07:20 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 07:24 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
اشتعلت النيران في سفينة الشحن "فيليسيتي آيس"، التي تحمل ما يقرب من 4000 سيارة تابعة لمجموعة "فولكس فاجن"، قبالة سواحل البرتغال.
أنقذت البحرية البرتغالية جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 من قبل وهم الآن بأمان، لكن مصير السيارات على متن السفينة
، التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، غير معروف، حسب موقع بنز درايف.
غادرت فيليسيتي إيس ميناء إمدن بألمانيا في 10 فبراير/ شباط وكان من المقرر أن تصل إلى رود آيلاند صباح يوم 23 فبراير. كانت السفينة تنقل سيارات فولكس فاجن وأودي ولامبورجيني وبورش وبوجاتي.
قال متحدث باسم شركة إنسايدر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن على علم بحادث اليوم يتعلق بسفينة شحن تحمل سيارات مجموعة فولكس فاجن في المحيط الأطلسي". في الوقت الحالي، لا نعرف شيئًا عن الضحايا. نحن نعمل مع السلطات المحلية وشركة الشحن لمعرفة سبب الحادث".
تم التقاط 11 من أفراد الطاقم بواسطة مروحية تابعة للبحرية البرتغالية، وتظهر الصور التي تم نشرها من الناقلة الدخان يتصاعد من فيليسيتي إيس. ولا تزال السلطات تحاول السيطرة على الحريق. لا تعرف بورش وفولكس واجن بعد ما إذا كان يمكن إنقاذ السيارات.