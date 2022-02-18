https://arabic.sputniknews.com/20220218/سناب-شات-يطرح-أخيرا-ميزة-طال-انتظارها-منذ-11-عاما-1058838253.html
"سناب شات" يطرح أخيرا ميزة طال انتظارها منذ 11 عاما
"سناب شات" يطرح أخيرا ميزة طال انتظارها منذ 11 عاما
أعلن تطبيق الفيديوهات "سناب شات" عن طرحه الأسبوع المقبل ميزة ظل ينتظرها الملايين من مستخدميه منذ إطلاقه في عام 2011. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T21:25+0000
2022-02-18T21:25+0000
2022-02-18T21:25+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102624/52/1026245255_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_53d62a141b5ddc695804920c29864142.jpg
وأكد التطبيق أخيرا أنه سيسمح للمستخدمين بتغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 فبراير/ شباط الجاري، على هواتف "آيفون" و"أندرويد"، وفقا لموقع "ذا فيرج".وسيتمكن المستخدمين من تغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم، دون أن يؤثر ذلك على قائمة أصدقائهم أو رمز "سناب" أو الذكريات، كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين ترك الاسم الذي استخدموه في الأصل، دون حاجتهم إلى إنشاء حساب جديد، بحسب بيان رسمي من شركة "سناب" الأمريكية.ومن أجل تغيير اسم المستخدم في "سناب شات"، يجب التوجه إلى شاشة الملف الشخصي من خلال النقر على أيقونة "بيتموجي" في الزاوية اليمنى العليا من الكاميرا، ثم النقر على رمز الترس، ثم على "اسم المستخدم" واختيار "تغيير اسم المستخدم".لكن تلفت شركة "سناب" في بيانها أنه لا يمكن تغيير "اسم المستخدم" إلا مرة واحدة في العام، كما أنه لا يمكن اختيار اسم تم استخدامه في الماضي، حتى لو كان بواسطة نفس المستخدم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102624/52/1026245255_0:0:3036:2277_1920x0_80_0_0_e90c7d93221ec9a5074cf6b6f3a1fa5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
"سناب شات" يطرح أخيرا ميزة طال انتظارها منذ 11 عاما
تابعنا عبر
أعلن تطبيق الفيديوهات "سناب شات" عن طرحه الأسبوع المقبل ميزة ظل ينتظرها الملايين من مستخدميه منذ إطلاقه في عام 2011.
وأكد التطبيق أخيرا أنه سيسمح للمستخدمين بتغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 فبراير/ شباط الجاري، على هواتف "آيفون" و"أندرويد"، وفقا لموقع "ذا فيرج"
.
وسيتمكن المستخدمين من تغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم، دون أن يؤثر ذلك على قائمة أصدقائهم أو رمز "سناب" أو الذكريات، كما تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين ترك الاسم الذي استخدموه في الأصل، دون حاجتهم إلى إنشاء حساب جديد، بحسب بيان رسمي من شركة "سناب" الأمريكية.
ومن أجل تغيير اسم المستخدم في "سناب شات"، يجب التوجه إلى شاشة الملف الشخصي من خلال النقر على أيقونة "بيتموجي" في الزاوية اليمنى العليا من الكاميرا، ثم النقر على رمز الترس، ثم على "اسم المستخدم" واختيار "تغيير اسم المستخدم".
لكن تلفت شركة "سناب" في بيانها أنه لا يمكن تغيير "اسم المستخدم" إلا مرة واحدة في العام، كما أنه لا يمكن اختيار اسم تم استخدامه في الماضي، حتى لو كان بواسطة نفس المستخدم.