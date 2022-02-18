https://arabic.sputniknews.com/20220218/شاب-يسقط-في-حفرة-باسطنبول-خلال-انشغاله-بهاتفه-فيديو-1058792441.html
شاب يسقط في حفرة باسطنبول خلال انشغاله بهاتفه... فيديو
شاب يسقط في حفرة باسطنبول خلال انشغاله بهاتفه... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط شاب في حفرة بأحد المراكز التجارية في مدينة اسطنبول. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:25+0000
2022-02-18T09:25+0000
2022-02-18T09:25+0000
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المقطع المصور الذي تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة، يظهر قيام شاب بتفريغ حمولة في مخزن تحت أسفل الطابق، ليتقدم صوبه شاب كان ملتهيا بإستخدام جواله.ولم ينتبه الشاب للحفرة فسقط فيها إلى الطابق الأسفل على مجموعة من العبوات الكرتونية، دون حصول إصابات له.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب يسقط في حفرة باسطنبول خلال انشغاله بهاتفه... فيديو
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط شاب في حفرة بأحد المراكز التجارية في مدينة اسطنبول.
المقطع المصور الذي تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة، يظهر قيام شاب بتفريغ حمولة في مخزن تحت أسفل الطابق، ليتقدم صوبه شاب كان ملتهيا بإستخدام جواله.
ولم ينتبه الشاب للحفرة فسقط فيها إلى الطابق الأسفل على مجموعة من العبوات الكرتونية، دون حصول إصابات له.