عربي
بث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانية
https://arabic.sputniknews.com/20220218/شركة-لوغانسك-غاز-انفجارا-خطوط-غاز-دروجبا-عمل-تخريبي--1058840600.html
شركة "لوغانسك غاز": انفجارا خطوط "غاز دروجبا" عمل تخريبي
شركة "لوغانسك غاز": انفجارا خطوط "غاز دروجبا" عمل تخريبي
أعلنت شركة "لوغانسك غاز" أن الانفجارين، اللذين استهدفا خطوط "غاز دروجبا" كانا عملا تخريبيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T22:59+0000
2022-02-18T23:30+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
صوت انفجار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049145530_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6e8495d38ff8a48a6d04f5622a1cfd27.jpg
وقالت الشركة في بيان "بعد تقييم الأضرار تبين أن سبب الانفجارين، الذين استهدفا خط أنابيب الغاز كانا عملا تخريبا".هذا واستهدف انفجاران في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، ووصلت النيران إلى خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا.وذكرت شركة "لوغانسك غاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/وكالة-سبوتنيك-انفجار-آخر-يهز-جمهورية-لوغانسك-1058838886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049145530_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_23195cbd1ff8d25860285f0f85aab4cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, صوت انفجار

شركة "لوغانسك غاز": انفجارا خطوط "غاز دروجبا" عمل تخريبي

22:59 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 23:30 GMT 18.02.2022)
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANAانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت شركة "لوغانسك غاز" أن الانفجارين، اللذين استهدفا خطوط "غاز دروجبا" كانا عملا تخريبيا.
وقالت الشركة في بيان "بعد تقييم الأضرار تبين أن سبب الانفجارين، الذين استهدفا خط أنابيب الغاز كانا عملا تخريبا".
هذا واستهدف انفجاران في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، ووصلت النيران إلى خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا.
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
وكالة "سبوتنيك": انفجار آخر يهز منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك
21:56 GMT
وذكرت شركة "لوغانسك غاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала