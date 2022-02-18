https://arabic.sputniknews.com/20220218/شركة-لوغانسك-غاز-انفجارا-خطوط-غاز-دروجبا-عمل-تخريبي--1058840600.html
شركة "لوغانسك غاز": انفجارا خطوط "غاز دروجبا" عمل تخريبي
شركة "لوغانسك غاز": انفجارا خطوط "غاز دروجبا" عمل تخريبي
أعلنت شركة "لوغانسك غاز" أن الانفجارين، اللذين استهدفا خطوط "غاز دروجبا" كانا عملا تخريبيا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T22:59+0000
2022-02-18T22:59+0000
2022-02-18T23:30+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الشركة في بيان "بعد تقييم الأضرار تبين أن سبب الانفجارين، الذين استهدفا خط أنابيب الغاز كانا عملا تخريبا".هذا واستهدف انفجاران في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، ووصلت النيران إلى خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا.وذكرت شركة "لوغانسك غاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/وكالة-سبوتنيك-انفجار-آخر-يهز-جمهورية-لوغانسك-1058838886.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, صوت انفجار
شركة "لوغانسك غاز": انفجارا خطوط "غاز دروجبا" عمل تخريبي
22:59 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 23:30 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "لوغانسك غاز" أن الانفجارين، اللذين استهدفا خطوط "غاز دروجبا" كانا عملا تخريبيا.
وقالت الشركة في بيان "بعد تقييم الأضرار تبين أن سبب الانفجارين، الذين استهدفا خط أنابيب الغاز كانا عملا تخريبا".
هذا واستهدف انفجاران في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، ووصلت النيران إلى خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا.
وذكرت شركة "لوغانسك غاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.