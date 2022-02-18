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https://arabic.sputniknews.com/20220218/صحيفة-يمكن-لأنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-حظر-إشارات-جي-بي-إس-1058785428.html
صحيفة: يمكن لأنظمة الحرب الإلكترونية الروسية حظر إشارات "جي بي إس"
صحيفة: يمكن لأنظمة الحرب الإلكترونية الروسية حظر إشارات "جي بي إس"
يمكن لأنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أن تخلق مشاكل كبيرة للجيوش عالية التقنية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T05:30+0000
2022-02-18T05:34+0000
رصد عسكري
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يمكن أن تتعطل الدبابات ومنصات المدفعية والطائرات المسيرة المجهزة بأجهزة إلكترونية مختلفة بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية.وفقًا لـPopular Science، فإن أكثر أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية فاعلية هي"كراسوخا-2" و"كراسوخا-4". تتداخل أجهزة التشويش المثبتة على الشاحنات مع إشارات الرادار عن طريق إرسال موجات قوية تعطل عمل رادارات العدو.يمكن لأجهزة التشويش أيضًا مقاطعة الاتصالات اللاسلكية العادية، كما أن أنظمة "كراسوخا" تعطل عمل الطائرات المسيرة من استقبال إشارات "جي بي إس".نتيجة لذلك، يمكن للقوات الروسية أن تعطل عمل رادار العدو وتقلل من فاعلية بعض أنظمة التوجيه المتقدمة.
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رصد عسكري

صحيفة: يمكن لأنظمة الحرب الإلكترونية الروسية حظر إشارات "جي بي إس"

05:30 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 05:34 GMT 18.02.2022)
© Sputnik . Pavel Lisitsin / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة الإعاقة التشويشية "كراسوخا 4"
منظومة الإعاقة التشويشية كراسوخا 4 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsin
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يمكن لأنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أن تخلق مشاكل كبيرة للجيوش عالية التقنية.
يمكن أن تتعطل الدبابات ومنصات المدفعية والطائرات المسيرة المجهزة بأجهزة إلكترونية مختلفة بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية.
وفقًا لـPopular Science، فإن أكثر أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية فاعلية هي"كراسوخا-2" و"كراسوخا-4". تتداخل أجهزة التشويش المثبتة على الشاحنات مع إشارات الرادار عن طريق إرسال موجات قوية تعطل عمل رادارات العدو.
يمكن لأجهزة التشويش أيضًا مقاطعة الاتصالات اللاسلكية العادية، كما أن أنظمة "كراسوخا" تعطل عمل الطائرات المسيرة من استقبال إشارات "جي بي إس".
نتيجة لذلك، يمكن للقوات الروسية أن تعطل عمل رادار العدو وتقلل من فاعلية بعض أنظمة التوجيه المتقدمة.
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