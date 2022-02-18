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https://arabic.sputniknews.com/20220218/ضابط-أردني-القوات-المسلحة-طورت-طائرات-مسيرة-لمحاربة-مهربي-المخدرات-1058787166.html
ضابط أردني: القوات المسلحة طورت طائرات مسيرة لمحاربة مهربي المخدرات
ضابط أردني: القوات المسلحة طورت طائرات مسيرة لمحاربة مهربي المخدرات
أفاد ضابط في الجيش الأردني، بأن القوات المسلحة استطاعت تطوير نظام طائرات مسيرة لمحاربة مهربي المخدرات. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T07:06+0000
2022-02-18T07:06+0000
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ونقلت وكالة "عمون"، عن العقيد يوسف الدهام من المنطقة العسكرية الشرقية، قوله إن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة واحد كيلوغرام.ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأردنية تمكنت من تطوير نظام طائرات مسيرة لمكافحة هذه الظاهرة.وأكد أن قوات حرس الحدود مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا والتجهيزات.وكان الجيش الأردني قد أعلن أمس الخميس، أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.العقيد زيد الدباس من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية: "الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، تستخدم، في عملياتها، سيارات مجهزة تجهيزا بشكل عال بالإضافة إلى طائرات مسيرة".وأوضح أنه تم "رصد 160 شبكة تعمل ضمن مناطق الجنوب السوري".كما أشار إلى أنه "منذ الحصول على المعلومات تم مشاركتها على الفور مع الجانب السوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/مهربو-المخدرات-من-سوريا-الى-الأردن-يستعينون-بطائرات-مسيرة-1058777945.html
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أخبار الأردن, العالم العربي

ضابط أردني: القوات المسلحة طورت طائرات مسيرة لمحاربة مهربي المخدرات

07:06 GMT 18.02.2022
© Photo / CC0 Creative Commonsطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Photo / CC0 Creative Commons
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أفاد ضابط في الجيش الأردني، بأن القوات المسلحة استطاعت تطوير نظام طائرات مسيرة لمحاربة مهربي المخدرات.
ونقلت وكالة "عمون"، عن العقيد يوسف الدهام من المنطقة العسكرية الشرقية، قوله إن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة واحد كيلوغرام.
ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأردنية تمكنت من تطوير نظام طائرات مسيرة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأكد أن قوات حرس الحدود مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا والتجهيزات.
وكان الجيش الأردني قد أعلن أمس الخميس، أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت بواسطة الطائرات المسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
أمس, 18:27 GMT
العقيد زيد الدباس من قيادة المنطقة العسكرية الشرقية قال بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية: "الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، تستخدم، في عملياتها، سيارات مجهزة تجهيزا بشكل عال بالإضافة إلى طائرات مسيرة".
وأوضح أنه تم "رصد 160 شبكة تعمل ضمن مناطق الجنوب السوري".
كما أشار إلى أنه "منذ الحصول على المعلومات تم مشاركتها على الفور مع الجانب السوري".
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