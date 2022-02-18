https://arabic.sputniknews.com/20220218/طائرتان-إسرائيليتان-تخرقان-الأجواء-اللبنانية-وسماع-دوي-انفجارات-في-سماء-بيروت-1058822625.html
طائرتان إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية وسماع دوي انفجارات في سماء بيروت
طائرتان إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية وسماع دوي انفجارات في سماء بيروت
اخترق الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الأجواء اللبناينة، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات فوق العاصمة بيروت. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:26+0000
2022-02-18T15:26+0000
2022-02-18T15:46+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان "بتحليق لطيران العدو الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى العاصمة".وكان "حزب الله" اللبناني أصدر بيانا قال فيه إن الطائرة المسيّرة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية، جالت في الأجواء لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة.وجاء في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "بتاريخ اليوم الجمعة الواقع في 18-2-2022، أطلقت المقاومة الإسلامية الطائرة المسيّرة حسّان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة".وأضاف: "بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت الطائرة حسّان من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بعدم عثور الجيش الإسرائيلي على شظايا أو حطام الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه مع تسلل طائرة مسيرة لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
طائرتان إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية وسماع دوي انفجارات في سماء بيروت
15:26 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
اخترق الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الأجواء اللبناينة، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات فوق العاصمة بيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان
"بتحليق لطيران العدو الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى العاصمة".
وكان "حزب الله" اللبناني أصدر بيانا قال فيه إن الطائرة المسيّرة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية
، جالت في الأجواء لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة.
وجاء في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "بتاريخ اليوم الجمعة الواقع في 18-2-2022، أطلقت المقاومة الإسلامية الطائرة المسيّرة حسّان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة".
وأضاف: "بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت الطائرة حسّان من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بعدم عثور الجيش الإسرائيلي على شظايا أو حطام الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان، قبل قليل، إلى داخل البلاد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه مع تسلل طائرة مسيرة لبنانية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية، ورغم استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الحالات، فإن تل أبيب أطلقت صاروخا من القبة الحديدية لاعتراض الطائرة اللبنانية.