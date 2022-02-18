https://arabic.sputniknews.com/20220218/طبيب-يذكر-أعراضا-تدل-على-الإصابة-بسرطان-الرئة-1058796985.html
طبيب يذكر أعراضا تدل على الإصابة بسرطان الرئة
طبيب يذكر أعراضا تدل على الإصابة بسرطان الرئة
ذكر خبير في الأورام السرطانية عددا من الأعراض أو الإشارات التي تنذر بالإصابة بسرطان الرئة وتطوره. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:53+0000
2022-02-18T10:53+0000
2022-02-18T10:53+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103819/11/1038191102_566:0:2278:963_1920x0_80_0_0_405bd7cb6ef724ad8c595df64a414cfb.jpg
وقال رئيس مركز الأورام الجزيئية ، فلاديسلاف ميليكو، إنه نادرًا ما يكون هذا المرض من دون أعراض. وتتمثل الأعراض الرئيسية في السعال المستمر والضعف، وقد يظهر دم أو قيح في البلغم مع مرور الوقت، بالإضافة إلى ألم في الصدر، بحسب ما نشر موقع "تساريغراد".يذكر أنه، في وقت سابق، توصل فريق من العلماء إلى برنامج غذائي يساعد في علاج السرطان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103819/11/1038191102_780:0:2064:963_1920x0_80_0_0_8590406aba53ae341a8bf43e84c12c6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيب يذكر أعراضا تدل على الإصابة بسرطان الرئة
تابعنا عبر
ذكر خبير في الأورام السرطانية عددا من الأعراض أو الإشارات التي تنذر بالإصابة بسرطان الرئة وتطوره.
وقال رئيس مركز الأورام الجزيئية ، فلاديسلاف ميليكو، إنه نادرًا ما يكون هذا المرض من دون أعراض. وتتمثل الأعراض الرئيسية
في السعال المستمر والضعف، وقد يظهر دم أو قيح في البلغم مع مرور الوقت، بالإضافة إلى ألم في الصدر، بحسب ما نشر موقع "تساريغراد".
وذكر الخبير عددين من الأعراض الأخرى التي تدل على الإصابة بالمرض وتطور حالته، كفقدان الوزن، وتورم الوجه والرقبة، وصعوبة البلع، وثني صفيحة الظفر على أطراف الأصابع.
يذكر أنه، في وقت سابق، توصل فريق من العلماء إلى برنامج غذائي
يساعد في علاج السرطان.