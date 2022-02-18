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طبيب يذكر أعراضا تدل على الإصابة بسرطان الرئة
طبيب يذكر أعراضا تدل على الإصابة بسرطان الرئة
ذكر خبير في الأورام السرطانية عددا من الأعراض أو الإشارات التي تنذر بالإصابة بسرطان الرئة وتطوره. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T10:53+0000
2022-02-18T10:53+0000
الصحة
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وقال رئيس مركز الأورام الجزيئية ، فلاديسلاف ميليكو، إنه نادرًا ما يكون هذا المرض من دون أعراض. وتتمثل الأعراض الرئيسية في السعال المستمر والضعف، وقد يظهر دم أو قيح في البلغم مع مرور الوقت، بالإضافة إلى ألم في الصدر، بحسب ما نشر موقع "تساريغراد".يذكر أنه، في وقت سابق، توصل فريق من العلماء إلى برنامج غذائي يساعد في علاج السرطان.
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الصحة

طبيب يذكر أعراضا تدل على الإصابة بسرطان الرئة

10:53 GMT 18.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cellخلايا سرطانية
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cell
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ذكر خبير في الأورام السرطانية عددا من الأعراض أو الإشارات التي تنذر بالإصابة بسرطان الرئة وتطوره.
وقال رئيس مركز الأورام الجزيئية ، فلاديسلاف ميليكو، إنه نادرًا ما يكون هذا المرض من دون أعراض. وتتمثل الأعراض الرئيسية في السعال المستمر والضعف، وقد يظهر دم أو قيح في البلغم مع مرور الوقت، بالإضافة إلى ألم في الصدر، بحسب ما نشر موقع "تساريغراد".

وذكر الخبير عددين من الأعراض الأخرى التي تدل على الإصابة بالمرض وتطور حالته، كفقدان الوزن، وتورم الوجه والرقبة، وصعوبة البلع، وثني صفيحة الظفر على أطراف الأصابع.

يذكر أنه، في وقت سابق، توصل فريق من العلماء إلى برنامج غذائي يساعد في علاج السرطان.
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