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https://arabic.sputniknews.com/20220218/طبيب-يكشف-عن-المنتج-الخطير-على-الصحة-1058811376.html
طبيب يكشف عن المنتج الخطير على الصحة
طبيب يكشف عن المنتج الخطير على الصحة
قالت طبيبة القلب الروسية آنا كورينيفيتش، إنه من الأفضل تناول قطعة صغيرة من الزبدة عوضا من بديلها. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T12:13+0000
2022-02-18T12:13+0000
مجتمع
دهون
أمراض القلب والسكري والضغط
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وبحسب الطبيبة الروسية فإن المنتج غير صحي للغاية بسبب وجود الدهون المتحولة فيه.كما دعت كورينيفيتش، في تصريح لقناة "موسكو24" الروسية، إلى التخلي عن المنتجات شبه المصنعة، لأنه يتم استخدام الزبدة في تصنيعها.في وقت سابق، على أثير راديو "سبوتنيك"، كشفت الطبيبة عن المنتجات التي يجب على كبار السن عدم إدراجها في نظامهم الغذائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/دراسة-زيت-الزيتون-يحميك-من-خطر-الوفاة-بالسرطان-وأمراض-القلب-1056093096.html
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مجتمع, دهون, أمراض القلب والسكري والضغط

طبيب يكشف عن المنتج الخطير على الصحة

12:13 GMT 18.02.2022
© Fotolia / Photocrewالزبدة
الزبدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Fotolia / Photocrew
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قالت طبيبة القلب الروسية آنا كورينيفيتش، إنه من الأفضل تناول قطعة صغيرة من الزبدة عوضا من بديلها.
وبحسب الطبيبة الروسية فإن المنتج غير صحي للغاية بسبب وجود الدهون المتحولة فيه.
كما دعت كورينيفيتش، في تصريح لقناة "موسكو24" الروسية، إلى التخلي عن المنتجات شبه المصنعة، لأنه يتم استخدام الزبدة في تصنيعها.
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في وقت سابق، على أثير راديو "سبوتنيك"، كشفت الطبيبة عن المنتجات التي يجب على كبار السن عدم إدراجها في نظامهم الغذائي.
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