https://arabic.sputniknews.com/20220218/عالمة-أحياء-توضح-تأثير-القلق-على-الأعراض-الكاذبة-لأوميكرون-1058786546.html
عالمة أحياء توضح تأثير القلق على الأعراض الكاذبة لأوميكرون
عالمة أحياء توضح تأثير القلق على الأعراض الكاذبة لأوميكرون
يمكن أن يتسبب القلق بنشوء أعراض كاذبة لأوميكرون بحسب ما صرحت به عالمة أحياء. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T06:43+0000
2022-02-18T06:43+0000
2022-02-18T06:46+0000
الصحة
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054840251_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_62d57d6f416206c14a03be45891751f3.jpg
قالت أنشا بارانوفا، يمكن أن يسبب فيروس كورونا قلقًا شديدًا لدى الشخص، مما قد يسبب أعراضًا نفسية جسدية تشير إلى COVID-19.وأضافت الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون، إن القلق من فيروس كورونا يتكون من جزأين. الأول هو الإثارة المصاحبة للوباء، والثاني هو القلق بشأن تأثير COVID-19 على دماغ الإنسان.وقالت بارانوفا: "شخص ما أكثر عرضة للقلق، وشخص أكثر عرضة للاكتئاب، وشخص آخر لشيء آخر، وهذا كله في نمط ظاهري عادي". وأضافت أنه بسبب الالتهاب والتهاب الأعصاب أثناء الإصابة بفيروس كورونا، يمكن أن تتفاقم بعض العمليات في جسم الإنسان. يعودون إلى طبيعتهم بعد الشفاء، فيما يتعلق بتحسن حالة المريض، بحسب ما نقله موقع Ura.ru.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054840251_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_8851b2eea5542f7448acf2fc790c842f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة, فيروس كورونا
عالمة أحياء توضح تأثير القلق على الأعراض الكاذبة لأوميكرون
06:43 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 18.02.2022) تابعنا عبر
يمكن أن يتسبب القلق بنشوء أعراض كاذبة لأوميكرون بحسب ما صرحت به عالمة أحياء.
قالت أنشا بارانوفا، يمكن أن يسبب فيروس كورونا قلقًا شديدًا لدى الشخص، مما قد يسبب أعراضًا نفسية جسدية تشير إلى COVID-19.
وأضافت الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون، إن القلق من فيروس كورونا
يتكون من جزأين. الأول هو الإثارة المصاحبة للوباء، والثاني هو القلق بشأن تأثير COVID-19 على دماغ الإنسان.
حيث يؤثر الفيروس على الدماغ، كما ويعمل على تعطيل عملياتنا الحيوية الموجودة لدينا.
وقالت بارانوفا: "شخص ما أكثر عرضة للقلق، وشخص أكثر عرضة للاكتئاب، وشخص آخر لشيء آخر، وهذا كله في نمط ظاهري عادي". وأضافت أنه بسبب الالتهاب والتهاب الأعصاب أثناء الإصابة بفيروس كورونا، يمكن أن تتفاقم بعض العمليات في جسم الإنسان.
يعودون إلى طبيعتهم بعد الشفاء، فيما يتعلق بتحسن حالة المريض
، بحسب ما نقله موقع Ura.ru.