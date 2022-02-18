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عبد الله بن زايد يعلق على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند

عبد الله بن زايد يعلق على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند

علق وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مساء اليوم الجمعة، على توقيع بلاده اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند. 18.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-18T20:01+0000

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وقال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" إن الاتفاقية جرى توقيعها بعد 88 يوما فقط من المباحثات.واعتبر ابن زايد أن الاتفاقية التي وصفها بـ "التاريخية"، ترسخ مكانة بلاده الرئيسية لحركة التجارة العالمية.وقال إنها تسهم "في تحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وقع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الصديقة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الاتفاقية "تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية".وأضافت أن الاتفاقية ترفع التجارة البنية غير النفطية بين الإمارات والهند إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.من جانبه، قال ولي عهد أبو ظبي إن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التي أعلنتها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.وأضاف أنها تهدف إلى "تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر مضاعفة تجارة دولة الإمارات مع العالم وزيادة مساهمة قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة و الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة".بدوره، توقع رئيس الوزراء الهندي ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.والهند شريك اقتصاي مهم للإمارات، واستحوذت خلال العام الماضي على 9% من إجمالي التجارة الخارجية للبلد الخليجي، حيث شكلت الصادرات غير النفطية الى الهند ما نسبته 13 في المئة من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/الإمارات-والهند-توقعان-اتفاقية-تزيد-حجم-التبادل-التجاري-إلى-100-مليار-دولار-1058822078.html

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