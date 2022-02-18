https://arabic.sputniknews.com/20220218/على-غير-الشائع-ظهور-بومة-سعيدة-ترقص-على-أنغام-الموسيقى-فيديو-1058800233.html
على غير الشائع... ظهور بومة سعيدة ترقص على أنغام الموسيقى (فيديو)
على غير الشائع... ظهور بومة سعيدة ترقص على أنغام الموسيقى (فيديو)
خالفت بومة ما هو شائع بأن فصيلتها تتحرك بصعوبة ويبدو على وجهها دائما علامات الجد والعبوس، حيث ظهرت وهي ترقص طربا على أنغام موسيقى في كنيسة فنزويلية. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T11:42+0000
2022-02-18T11:42+0000
2022-02-18T11:42+0000
نادي الفيديو
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وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره حدثا لطيفا ونادرا.وفي مقطع الفيديو، ظهرت البومة الراقصة تقف قريبة من سطح الكنيسة.ومع بدء عدد من الفتيات في ترديد الأغاني مع عزف الموسيقى، حركت البومة رأسها مع الموسيقى كما بدأت بتحريك جسدها، متفاعلة مع الألحان التي تصدح في أنحاء الكنيسة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
على غير الشائع... ظهور بومة سعيدة ترقص على أنغام الموسيقى (فيديو)
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خالفت بومة ما هو شائع بأن فصيلتها تتحرك بصعوبة ويبدو على وجهها دائما علامات الجد والعبوس، حيث ظهرت وهي ترقص طربا على أنغام موسيقى في كنيسة فنزويلية.
وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره حدثا لطيفا ونادرا.
وفي مقطع الفيديو، ظهرت البومة
الراقصة تقف قريبة من سطح الكنيسة.
ومع بدء عدد من الفتيات في ترديد الأغاني مع عزف الموسيقى، حركت البومة رأسها مع الموسيقى كما بدأت بتحريك جسدها، متفاعلة مع الألحان التي تصدح في أنحاء الكنيسة.